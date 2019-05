Des milliers d'employés avaient demandé à Amazon de mettre en oeuvre un plan de grande envergure contre le changement climatique. Les actionnaires ont rejeté la proposition.

Le climat change peu à peu et cela met en péril la vie de nombreux humains ou animaux. Mais chez Amazon, on a visiblement d’autres chats à fouetter. Ses actionnaires viennent de voter contre des mesures destinées à limiter l’impact environnemental de l’entreprise, contre l’avis de milliers d’employés, a rapporté The Verge mercredi 22 mai.

Amazon employees for Climate Justice (AMZNClimate) est un groupement d’employés. Leur objectif est de pousser Amazon à limiter son impact sur l’environnement, afin de contribuer à limiter le changement climatique.

7 700 employés ont signé une lettre ouverte rédigée par AMZNClimate. Adressée au CEO Jeff Bezos, elle demandait à l’entreprise d’adopter un plan de grande envergure sur le sujet. « Il est temps que Jeff Bezos et le conseil d’administration d’Amazon nous écoute », ont-ils écrit dans un communiqué, précisant que le plan d’action devrait être « à la hauteur de l’échelle et de l’urgence de la crise climatique ».

"Incremental steps are no longer acceptable in this time of climate emergency," says @emahlee "Almost 7,700 Amazon employees understand that Amazon must have a comprehensive plan that matches the scale and urgency of the climate crisis." @Amazon #AGM #AMZNClimate

