Lecture Zen Résumer l'article

Le vol inaugural d’Ariane 6, prévu le 9 juillet, va bénéficier d’une protection militaire accrue. L’opération Titan que l’armée française déploie en Guyane a été renforcée par trois avions de chasse Rafale. Un déploiement exceptionnel.

À décollage exceptionnel, dispositif exceptionnel. La France va accueillir le vol inaugural de la fusée Ariane 6 le 9 juillet 2024. Pour cette grande première, qui aura lieu en Guyane, une protection militaire renforcée est déployée près de Kourou, avec de sécuriser davantage le port spatial européen. Et cela inclut la présence d’avions de chasse, entre autres.

En l’espèce, ce sont trois chasseurs Rafale qui sont sur zone depuis le 1er juillet, avec l’appui d’un avion ravitailleur A330 Phénix MRTT — nécessaire pour assurer la traversée de l’océan Atlantique et les quelque 7 000 km qui séparent la métropole de la Guyane. Les avions Rafale pourront être armés si jamais une menace concrète se manifestait.

Une bulle de protection militaire au profit du port spatial européen

Le centre spatial bénéficie tout au long de l’année d’une protection de l’armée française, qui inclut un radar d’une portée de 470 km. Cela permet de couvrir toute la superficie de la Guyane française, mais aussi une très large partie du Suriname (un pays limitrophe) et de suivre ce qui se passe du côté du Brésil, également frontalier.

Ne plus voir cette pub

Ce radar, qui est en place depuis 2015 et qui remplace un vieux modèle, est utilisé dans le cadre de l’opération Titan, nom donné à la mission menée par les forces armées pour protéger le site. En général, cela mobilise des unités au sol (notamment des légionnaires) et des navires de faible tonnage — une vedette et un patrouilleur.

Pour la partie aérienne, ce sont des hélicoptères (Puma, Fennec) qui sont mis en œuvre, avec des tireurs à bord pour pouvoir intercepter d’éventuels hélicoptères, avions de tourisme, drones ou ULM. Les avions de chasse, eux, n’interviennent que pour les missions jugées très sensibles. C’était le cas en 2018, par exemple, pour sécuriser un satellite militaire.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+