Vous aimez regarder les étoiles filantes ? Un essaim s'apprête à passer au dessus de nos têtes en avril. Pour savoir comment regarder les Lyrides, voici quelques conseils pratiques.

Après la lumière zodiacale, le ciel du mois d’avril 2019 est propice à de nouvelles observations astronomiques : l’essaim des Lyrides reviendra dans les cieux, comme chaque année.

Comment observer cette pluie d’étoiles filantes ? Où regarder dans le ciel ? Et que se passera-t-il exactement ? Voici ce qu’il faut savoir pour entamer patiemment votre observation du ciel, si la météo le permet.

Comment observer les Lyrides ?

L’essaim d’étoiles filantes des Lyrides est observable, chaque année, du 16 au 26 avril. Il sera à son maximum le 23 avril. Au cours de la période, vous pourrez commencer à regarder le ciel aux alentours de 21 heures 30 le soir, comme nous l’explique Florent Deleflie, astronome à l’Observatoire de Paris.

L’essaim sera visible en direction de la constellation de la Lyre. « Vue de Paris, elle se lèvera vers le nord est », nous explique le spécialiste. Pour la trouver, c’est assez simple : il faut chercher ce qu’on appelle le « triangle d’été », observable depuis notre hémisphère. Il est formé par trois étoiles, particulièrement brillantes entre juin et août, ce qui ne les empêche pas d’être visibles le reste de l’année.

Ce triangle, presque isocèle, est aussi connu sous le nom des « Trois belles d’été » : il est formé par les étoiles Vega, Altaïr et Deneb. Elles se trouvent respectivement dans les constellations de la Lyre, de l’Aigle et du Cygne. Cela permet, au passage, de comprendre que les Lyrides tiennent leur nom de la première de ces constellations.

Pour trouver ce Triangle d’été, Florent Deleflie conseille de regarder « plein est et bas sur l’horizon ». Au fur et à mesure de la nuit, il faudra regarder de plus en plus haut pour apercevoir cette zone du ciel. Aux alentours de 4 heures du matin, l’étoile Vega sera aux « deux tiers entre l’horizon et le zénith » (le point situé à la verticale au dessus de nos têtes). L’astronome recommande de privilégier, si possible, l’observation le soir. « Ainsi, on regarde dans la même direction que celle où l’on va dans le système solaire », explique-t-il.

Enfin, mieux vaut vous éloigner des villes pour éviter la pollution lumineuse qui gênerait l’observation. N’hésitez pas à vous asseoir confortablement, sans oublier de vous habiller chaudement. Pour certains essaims d’étoiles filantes, les astronomes recommandent de s’allonger : les Lyrides ne devraient pas le nécessiter car elles se trouvent assez bas dans le ciel. Inutile d’amener vos jumelles ou votre télescope. « À travers des instruments, le champ visuel est trop petit. Vous risqueriez de louper les Lyrides », prévient Florent Deleflie.

Doù viennent-elles D’où viennent ces étoiles filantes ?

L’essaim des Lyrides provient de la comète C/1861 G1 (Thatcher). Elle parcourt son orbite en 415 années. Actuellement, elle n’est pas à son point le plus proche de nous : la dernière fois qu’elle l’a atteint, c’était en 1861. Elle ne reviendra donc pas aussi près avant 2276.

Comme d’autres essaims, les Lyrides se produisent lorsque la Terre traverse le chemin de Thatcher. « Cette comète laisse des poussières dans son sillage. De son côté, la Terre est sur son orbite. Tout l’enjeu est de savoir comment la Terre va traverser ce sillage, ce qui est assez compliqué à modéliser et fait l’objet de recherches actuellement », nous explique Florent Deleflie.

Lorsque les météorites entrent dans notre atmosphère, elles sont vaporisées : la lumière qui s’en dégage crée ce qu’on appelle des étoiles filantes. La fréquence à laquelle passeront les Lyrides est difficile à estimer. En moyenne, il y en a entre 10 et 20 par heure.

Pourquoi faut-il regarder cet essaim en direction de la constellation de la Lyre ? « C’est ici que le radiant s’y trouve », répond l’astronome. Le radiant désigne l’endroit du ciel d’où les météores d’un essaim semblent toutes provenir. Lorsque le radiant d’étoiles filantes se trouve dans une constellation, il arrive souvent que le nom donné à l’essaim s’en inspire.

Les Lyrides sont l’uns des plus vieux essaims d’étoiles filantes connus : elles sont observées depuis 2 700 années, selon la Nasa. Même si ces météores sont moins impressionnantes que les Perséides, observables en juillet et août, elles peuvent surprendre leur spectateur. En 1982, des observateurs américains en ont dénombré 100 par heure.

Vous avez désormais toutes les informations pour commencer à regarder les Lyrides ce mois-ci. Bonne observation du ciel !