Le squelette d'un tyrannosaure de 13 mètres et presque 8 tonnes a été découvert. Surnommé Scotty, le dinosaure a régné il y a 66 millions d'années. Il est aussi le plus vieux T. Rex connu.

Scotty est le plus gros tyrannosaure connu à ce jour. Le 21 mars 2019, des paléontologistes ont décrit ce spécimen dans la revue The Anatomical Record. Le dinosaure mesurait 13 mètres. Les os de ses jambes laissent supposer qu’il pesait plus de 8 800 kilos (soit presque 9 tonnes).

Ce T. Rex vivait il y a 66 millions d’années, dans l’actuelle Saskatchewan, une province située à l’ouest du Canada. Son squelette a été particulièrement bien conservé, puisqu’il en reste environ 65 %. Après avoir mesuré le crâne et les membres du dinosaure, les scientifiques ont conclu qu’il avait « une masse supérieure à tous les autres spécimens de T. Rex connus ».

Enregistré sous le nom RSM P2523.8, le tyrannosaure a rapidement été surnommé Scotty. Ce surnom pourrait faire penser au nom de l’un des paléontologistes qui a étudié l’animal, Scott Persons. Pourtant, il a été inspiré par la bouteille de Scotch whisky que les scientifiques ont ouverte pour fêter leur découverte. Sur Twitter, Scott Persons note que le dinosaure devait avoir environ 30 ans au moment de son décès. Cela en fait aussi le plus vieux tyrannosaure connu.

Il n’était pas facile d’être le roi

Grâce à Scotty, les paléontologistes supposent que la plupart des dinosaures « ont atteint une taille nettement supérieure à celle indiquée par les spécimens connus à ce jour ». À cause des échantillons de dinosaures déjà récoltés, un biais pourrait amener les scientifiques à penser que ces animaux étaient plus petits qu’en réalité. Peu de tyrannosaures atteignaient l’âge adulte : les découvertes de « spécimens matures » sont rares. Le squelette de Scotty est d’ailleurs « rongé de pathologies. Il était difficile d’être le roi », commente Scott Persons. Au cours de sa longue vie, Scotty a probablement été confronté à de nombreuses blessures.

Le spécimen a été découvert en 1991. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour l’étudier ? Les fouilles n’ont pu commencer qu’en 1994, pour deux raisons : la taille imposante du dinosaure et le fait que ses os étaient couverts de grès, une roche sédimentaire. Les nettoyer a pris plus de 10 ans, explique l’université de l’Alberta dans un communiqué. Il a ensuite fallu replacer chaque os à sa place.

Le squelette reconstitué du dinosaure sera exposé en mai prochain au musée royal de la Saskatchewan, au Canada. Bien qu’il soit désormais le plus gros et le plus vieux T. Rex du monde, Scotty a un jour été un bébé — il ressemblait alors probablement à un poulet avec des dents.