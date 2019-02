Certaines vidéos de YouTube encourageraient la croyance que la Terre est plate. Une spécialiste en communication de la science a présenté cette hypothèse lors d'une conférence.

YouTube jouerait un rôle dans la conviction des « platistes ». Asheley Landrum, professeure spécialisée en communication de la science à l’université Texas Tech, a proposé cette hypothèse lors de la conférence annuelle de l’Association américaine pour l’avancement des sciences le 17 février 2019.

« Qui croit en une Terre plate ? », s’est interrogée la chercheuse. Comme le rapporte The Guardian, des personnes se sont dites convaincues que nous ne vivons pas sur une planète sphérique. Elles ont adopté cette opinion après avoir regardé des vidéos sur YouTube.

Des vidéos populaires sur la plateforme

« Accepter l’idée que la Terre est plate est une croyance nécessaire qui s’inscrit dans une vision plus large du monde », explique Asheley Landrum dans la présentation de sa conférence, avant de poursuivre : « quand on leur présente des informations contradictoires avec leur raisonnement, ces personnes sont plus attachées à rejeter les informations qui ne correspondent pas à leur vision du monde et aux valeurs inscrites au plus profond d’elles qu’à les accepter ». Au total, la chercheuse a mené 30 entretiens avec des participants convaincus que la Terre n’est pas une sphère, mais un disque plat. Deux ans plus tôt, ils ne pensaient pas que notre planète est plate. Des vidéos populaires sur le sujet, comme celle de Planet Plane — vue plus de 670 000 fois –, ont contribué à changer leur opinion.

« Il y a de nombreuses informations utiles sur YouTube, mais aussi beaucoup de désinformation. Ses algorithmes facilitent la descente dans un véritable terrier, en présentant des informations à des personnes qui seront plus susceptibles d’y croire », explique l’autrice, citée par The Guardian.

Une tentative pour prouver que la Terre est plate a encore eu lieu au début de l’année 2019. Un regroupement de « flat earthers » a organisé une croisière pour prouver ses dires — alors même que la navigation maritime montre que la Terre est ronde.