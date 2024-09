Lecture Zen Résumer l'article

Une étude publiée dans Environment International, qui s’intéresse aux enquêtes des 28 dernières années sur le lien entre les cerveaux et les ondes, confirme qu’il n’y a aucun lien établi entre le développement de pathologies cérébrales et l’exposition aux ondes.

Le téléphone détruit-il le cerveau ? C’est l’impression qu’a une partie de la population, estimant que le lien entre les tumeurs cérébrales et les ondes ne fait aucun doute. Des personnes ont pris l’habitude de tout éteindre avant de dormir, tandis que d’autres bannissent complètement l’utilisation d’appareils électromagnétiques chez eux, pour différentes raisons.

La loi limite pourtant l’intensité des appareils électromagnétiques, afin de réduire le degré d’exposition du corps. Des campagnes de mesures ont par ailleurs lieu régulièrement, y compris sur la 5G, pour s’assurer qu’il n’y a pas d’écart significatif. Parfois, un excès d’onde est détecté sur un téléphone, qui est toutefois résolu la plupart du temps par une mise à jour.

Pourtant, des chercheurs tentent depuis plusieurs années de voir si un lien de cause à effet entre les ondes et le développement de cancers du cerveau existe. Une nouvelle étude publiée le 30 août dans la revue scientifique Environment International analyse les 28 dernières années de recherche en la matière. Son constat est sans appel : les téléphones ne provoquent pas de cancer et n’ont pas d’impact avéré sur la santé.

63 études analysées, dans 22 pays

Pour réaliser leur étude, qui est partiellement financée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les chercheurs ont récupéré 63 études sur les ondes publiées entre 1994 et 2022 dans 22 pays. Ils se sont d’abord intéressés aux différentes méthodologies employées, puis ont étudié les divers cancers du cerveau développés par des adultes et des enfants. Il n’existe aucun cas où un lien entre les radiofréquences et ces cancers a pu être prouvé, malgré l’ampleur de la recherche.

« Cette étude systématique fournit les preuves les plus solides à ce jour que les ondes radio des technologies sans fil ne constituent pas un danger pour la santé humaine » écrivent Sarah Loughran, directrice de la recherche et des conseils sur les rayonnements à l’Agence australienne de radioprotection et de sûreté nucléaire, et Ken Karipidis, directeur adjoint de l’évaluation de l’impact sur la santé, dans le média The Conversation.

L’étude, qui fait 107 pages, peut être consultée sur le site d’Environment International. // Source : Environment International

Utiliser un téléphone depuis une décennie a-t-il un impact plus grand qu’une utilisation récente ? Quelqu’un qui passe sa vie au téléphone est-il plus en danger qu’un habitué des messages texte ? L’étude semble indiquer que les ondes ne font jamais la moindre différence, ce qui dément de très nombreuses idées reçues en la matière. Il est probable que les anti-ondes le restent, même si la science semble aller dans le camp de l’effet placebo.

Ce n’est pas la première fois qu’une étude se conclut par la non-existence de lien entre les ondes et les cancers du cerveau. Celle publiée dans

Environment International est néanmoins la plus vaste à ce jour. Elle démontre notamment que le nombre de cancers n’a pas évolué depuis 40 ans, malgré l’apparition du smartphone et des appareils électromagnétiques de plus en plus nombreux.

Malgré l’apparition d’antennes de plus en plus nombreuses, les cancers sont à un niveau fixe. // Source : Melvyn Dadure pour Numerama

Si les ondes ne posent certainement pas de problème pour le cerveau, il faut toutefois souligner que les appareils électroniques peuvent avoir un impact sur la santé, mais ailleurs : ils peuvent notamment provoquer une fatigue oculaire et des douleurs physiques, à cause de la posture quand on utilise un ordinateur ou un téléphone. Le risque mortel semble néanmoins très exagéré.

