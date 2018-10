Une étude publiée le 22 octobre montre un lien entre consommation de produits bio et risque de cancer. Mais gare à l'emballement.

Manger des radis bio ne va pas vous éviter un cancer. Du moins, ce n’est pas aussi simple que l’ont présenté de nombreux médias suite à la publication d’une étude française le 22 octobre dans la revue Jama Internal Medicine.

Dans le cadre de leur étude, les chercheurs ont interrogé environ 70 000 Français et Françaises sur leur alimentation, durant 7 années consécutives. Une liste de 16 aliments avait été établie. À chaque entrevue, ils devaient indiquer si ils les consommaient bio « occasionnellement », « la plupart du temps » ou « jamais ».

Parmi les 70 000 personnes, 1 340 ont développé un cancer en sept ans. La plupart étaient des cancers du sein (459 cas), de la prostate (180), et de la peau (135). On comptait aussi 99 cancers colorectaux, 47 lymphomes non-hodgkiniens (type de cancer du système lymphatique), et 15 autres lymphomes.

L’étude se conclut sur le constat qu’une consommation importante d’aliments bio permet de réduire le risque de cancer – ce qui serait lié à la quantité plus faible de pesticides. Les personnes en mangeant le plus verraient ainsi ce risque chuter de près de 25 % par rapport à ceux qui en mangeaient le moins.

Ce chiffre a de quoi donner envie de tout de suite filer au supermarché et de dévaliser le rayon bio. Sauf qu’à bien y regarder, les faits sont un peu plus complexes.

Derrière l’écart de 25 % déjà, se cache un autre chiffre, moins enthousiasmant : chez les non-consommateurs ou petits consommateurs de produits bio, on ne compte en fait que 6 cancers de plus pour 1000 individus (soit une réduction du risque de seulement 0,6 % en terme absolu).

Oh FFS ! !

The study actually found a 0.6 % risk reduction in absolute terms.

People who buy organic also tend to be to richer, eat more fruit and veg, less meat & drink less booze.

But of course, the truth makes a boring headline. 🤔https://t.co/cg1LrCb38S

— James Wong (@Botanygeek) October 23, 2018