Tout ne s'est pas passé comme prévu pour la mission Soyouz MS-10. Alors qu'elle devait rejoindre l'ISS, la capsule accueillant deux astronautes n'a pas pu arriver à bon port. Il y a eu un problème de poussée au niveau du moteur du lanceur.

C’est un incident, heureusement sans gravité, qui vient rappeler à tout le monde que l’accès à l’espace n’est jamais une chose aisée. Même lorsqu’il s’agit d’une mission a priori classique, réalisée des dizaines de fois depuis presque vingt ans. Ce jeudi 11 octobre, contrairement à ce qui était prévu au programme, la mission Soyouz MS-10 n’a pas pu rejoindre la Station spatiale internationale.

Le lanceur, qui décollait du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, a rencontré en effet un problème au niveau de son moteur, obligeant la capsule accueillant à bord deux astronautes (le Russe Alekseï Ovtchinine et l’Américain Nick Hague) à un retour précipité sur Terre, selon une trajectoire dite balistique. Selon les toutes dernières informations de la Nasa, les deux hommes sont vivants et en bonne santé.

Search and rescue crews have deployed to the Soyuz landing site and are in contact with the two crew members, one America and one Russian, who are in good condition. We await further word from the search and rescue team. Latest updates : https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/iztvONjyVx

— NASA (@NASA) October 11, 2018