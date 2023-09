L’astronaute américain Frank Rubio vient de revenir sur Terre, après un très long séjour dans l’espace à bord de la Station spatiale internationale. Tellement long, qu’il a battu le record américain du séjour le plus long.

Que faisiez-vous il y a 371 jours ? Frank Rubio, lui, se trouvait dans l’espace. Et jusqu’à ce mercredi 27 septembre, il n’a pas cessé de graviter en orbite autour de la Terre. Durant toute cette période, l’intéressé a résidé à bord de la Station spatiale internationale. Une longévité qui lui permet aujourd’hui de récupérer le record américain du plus long séjour dans l’espace en un seul voyage.

Plus d’un an dans l’espace

Une prouesse saluée par l’agence spatiale américaine. « Bienvenue à la maison, Frank ! Le plus long vol spatial de tous nos astronautes de la Nasa s’achève. Frank Rubio est de retour sur Terre après 371 jours », écrit l’agence, avec une vidéo montrant l’atterrissage de la capsule de retour. L’intéressé est rentré avec les Russes Sergueï Prokopiev et Dimitri Peteline.

Frank Rubio, dans sa combinaison spatiale. // Source : Bill Ingalls

De fait, les deux Russes ont également séjourné à bord de l’ISS pendant 371 jours, comme Frank. Cependant, les deux cosmonautes n’ont pas pu établir un même record côté russe, car Valeri Poliakov possède le record absolu dans le monde. Il est resté dans l’espace un peu plus de 437 jours — soit 14 mois environ. Ce record a été établi entre 1994 et 1995 et n’a pas été dépassé depuis.

Frank Rubio est donc l’Américain ayant séjourné le plus longtemps dans l’espace et il monte sur la deuxième marche du podium dans le classement international, avec Sergueï Prokopiev et Dimitri Peteline. Du côté des femmes, le record absolu est entre les mains de l’Américaine Christina Koch depuis 2020. Elle a séjourné dans l’ISS pendant 328 jours.