C’est une première pour les Émirats arabes unis. Un Émirati effectuera le 28 avril 2023 une sortie en dehors de la Station spatiale internationale (ISS). C’est inédit pour ce petit pays de la péninsule arabique. L’astronaute ne sera pas seul lors de cette mission. Avec lui évoluera l’Américain Stephen Gerard Bowen, qui est un vétéran de ce genre d’opération.

La sortie spatiale en résumé

Quand ? Le vendredi 28 avril 2023, à partir de 15h15 ;

Où ? La sortie est à suivre sur la chaîne YouTube de la Nasa ;

Quoi ? La première sortie spatiale d'un astronaute émirati.

Première sortie d’un astronaute émirati

C’est à Sultan Al Neyadi que revient l’honneur d’ouvrir le compteur des sorties spatiales pour les Émirats arabes unis. S’il n’est pas le premier de son pays à aller dans l’ISS, c’est bien lui qui va avoir l’opportunité d’inscrire son nom dans l’histoire. Dans l’espace, il a été précédé par son collègue Hazza Al Mansouri en 2019, qui a séjourné un peu moins de huit jours.

L’astronaute qui l’accompagnera est en revanche rompu à l’exercice. Stephen Gerard Bowen a déjà sept sorties extravéhiculaires derrière lui, pour une durée cumulée de plus de 47 heures. Autant dire qu’il a largement l’expérience pour encadrer et assister, si besoin, son collègue. L’Américain est d’ailleurs des astronautes qui a passé le plus de temps hors de l’ISS.

Cette huitième sortie dans l’espace, dont la durée annoncée de six heures et demie, va d’ailleurs lui permettre d’être aux portes du top 10 des astronautes restés le plus longtemps dans l’espace. Le record absolu est détenu par un Russe, Anatoli Soloviov, avec plus de 82 heures. Chez les femmes, l’Américaine Peggy Whitson a le record — plus de 60 heures. Elle est classée 5e.

La Station spatiale internationale // Source : Nasa

Mais, cette sortie n’a évidemment pas pour but ni de faire plaisir à Sultan Al Neyadi ni d’améliorer la marque de Stephen Gerard Bowen. Comme le note l’agence spatiale américaine, les deux hommes ont du travail à faire autour de l’ISS. Il leur faudra acheminer des câbles d’alimentation et récupérer une antenne de communication sur le côté tribord de la station.

Cette sortie vise à préparer l’arrivée prochaine des panneaux solaires de nouvelle génération qui équipent l’ISS — IROSA (pour « ISS Roll-Out Solar Arrays »). Ces panneaux sont dépliables et viennent en renfort des installations actuelles, qui continueront à fonctionner. Le kit qui bénéficiera de ces travaux de câblage sera livré ultérieurement par un cargo affrété par SpaceX.

Les panneaux IROSA, au nombre de six, vont soutenir les huit d’origine, qui ont vieilli — les premiers datent des années 2000 et ont fonctionné sans discontinuer depuis plus de vingt ans. Leur durée opérationnelle était évaluée à l’époque à une quinzaine d’années. Les nouveaux panneaux recouvriront en partie les anciens.

