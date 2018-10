La mission Saocom 1A opérée par SpaceX décolle le 7 octobre 2018. En apparence très classique, le vol sera l'occasion de tenter de faire revenir le lanceur à sa base de lancement.

La mission Quelle est la mission ?

En apparence, c’est une mission tout ce qu’il y a de plus banal pour SpaceX : avec son lanceur Falcon 9, l’entreprise américaine doit mettre en orbite le satellite Saocom 1A pour le compte de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), l’agence spatiale argentine. Un deuxième vol doit avoir lieu plus tard, pour positionner Saocom 1B. Les deux satellites sont dédiés à l’observation de la Terre.

Mais en réalité, la mission Saocom 1A sera l’occasion pour SpaceX de tenter — et ce sera une première — la récupération du premier étage de sa fusée directement au niveau du site de lancement, au lieu de miser sur une barge océanique déployée au large des côtes américaines. Et cela pourrait provoquer un bang supersonique (sonic boom, mais cela n’a rien à voir avec Guile).

Static fire test of Falcon 9 complete–targeting October 6 launch of SAOCOM 1A from Vandenberg Air Force Base in California. — SpaceX (@SpaceX) October 2, 2018

L’armée américaine prend ça très au sérieux, puisqu’un communiqué a été publié le 2 octobre pour prévenir la population en amont.

« Les résidents des environs pourraient distinguer le premier étage revenir à la base de Vandenberg, y compris de multiples dégagements de flammes au niveau du moteur qui sont associés à l’atterrissage. Pendant la tentative d’atterrissage, ils pourraient entendre un ou plusieurs bangs supersoniques », écrivent les militaires, pour anticiper les craintes face au bruit très fort qu’un tel phénomène produit.

Pour cet essai, il a fallu que SpaceX prévienne les autorités très en amont : Le site Spaceflight Now indique que de longs examens environnementaux et sécuritaires sur cette opération ont été menés par l’Air Force, mais aussi les autorités californiennes, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique et l’Administration de l’aviation civile, le bang pouvant nuire à la faune locale.

Heure du lancement Quand ?

Le vol est planifié pour le dimanche 7 octobre, depuis la base militaire américaine de l’Air Force, Vandenberg, en Californie. La mission décollera depuis le pas de tir SLC-4 (Space Launch Complex 4) et la fenêtre de tir s’ouvrira à 19h22. Attention ! Il s’agit de l’horaire local, c’est-à-dire l’heure du Pacifique.

Il y a neuf heures de décalage horaire entre la Californie et la France métropolitaine. Ce qui veut dire qu’il sera 4h22 du matin en France, le lundi 8 octobre. C’est sans doute le pire horaire possible, puisqu’il se trouve au beau milieu de la nuit. À part pour les quelques insomniaques et braves, les autres attendront le lendemain matin pour voir la rediffusion de la mission.

Now targeting October 7 for launch of SAOCOM 1A. Rocket and payload are healthy ; additional time will be used to complete pre-flight vehicle checkouts. — SpaceX (@SpaceX) October 3, 2018

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis en direct sur le site officiel de SpaceX mais aussi sur sa chaîne YouTube. La vidéo du vol sera intégrée à l’article lorsque celle-ci sera disponible.