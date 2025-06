Lecture Zen Résumer l'article

Le nucléaire a le vent en poupe en Europe. Plusieurs pays, qui étaient historiquement plutôt réfractaires ou dans l’optique d’abandonner l’atome pour générer de l’électricité, changent de cap. Une autre nation, la Grèce, semble décidée à suivre le mouvement.

Les temps sont décidément très favorables au nucléaire au sein de l’Union européenne. Plusieurs pays, qui étaient jusqu’à présent réfractaires à l’emploi de l’atome comme source de production énergétique, ont commencé à impulser un changement d’orientation. Cela s’est observé avec l’Italie et la Belgique. Le Danemark, lui, évalue cette perspective.

À cette liste de nations ayant décidé de réviser leur approche, la Grèce peut désormais être ajoutée. Le premier ministre grec a en effet tenu des propos très clairs sur le cap énergétique que son pays devrait suivre à l’avenir. Une prise de parole rapportée par le Financial Times le 19 juin, au lendemain d’un sommet sur la transition énergétique à Athènes.

Kyriákos Mitsotákis, en 2022. // Source : FinnishGovernment

« Cela peut choquer certains de ceux qui nous écoutent, étant donné que la Grèce est un pays qui n’a pas d’antécédents ou d’expérience dans le domaine de l’énergie nucléaire, mais lorsque je regarde l’évolution globale de l’énergie, je ne vois aucun moyen pour le monde d’atteindre la neutralité carbone sans le nucléaire », a lancé Kyriákos Mitsotákis.

La Grèce, future membre de l’alliance du nucléaire ?

L’intéressé a même plaidé pour que la Grèce rallie l’alliance du nucléaire, qui compte actuellement 14 membres : outre l’Italie, dernier arrivé, on trouve la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la Finlande, la France, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. L’Estonie est un membre observateur.

Signe que les plaques tectoniques bougent comme jamais en Europe, l’Allemagne a mis de l’eau dans son vin — même s’il n’y a pas eu de décision de rouvrir des centrales. Le nouveau chancelier Friedrich Merz a décidé d’atténuer la posture historique anti-nucléaire de son pays pour se rapprocher de la France. L’alliance du nucléaire a même invité Berlin à assister à la dernière réunion.

La centrale nucléaire de Doel. // Source : Peter Braackmann

Le cap proposé par Kyriákos Mitsotákis reste toutefois encore flou dans son application concrète — aucune mesure particulière n’a été annoncée. Mais si la production d’électricité grâce à l’énergie nucléaire est une vraie piste, il faudra notamment bâtir des centrales nucléaires ou alors, miser sur les SMR — petits réacteurs modulaires.

Aujourd’hui, Athènes s’appuie principalement sur l’éolien et le solaire, et sur l’hydraulique dans une moindre mesure. Au-delà des énergies renouvelables, le gaz est aussi très important. Depuis 2017, le pays a diminué notablement (-20 %) ses émissions, grâce aux renouvelables et au bas-carbone. Le nucléaire pourrait aider le pays à franchir un cap supplémentaire.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama