Lecture Zen Résumer l'article

La probabilité que l’astéroïde YR4 touche la Terre a encore baissé, passant de 3,1 % en début de semaine à 0,27 % ce 20 février 2025. Cela est possible grâce à de nouvelles observations de la Nasa. Les calculs et estimations de la trajectoire de l’astéroïde sont donc plus précis, et la Terre est de moins en moins sur sa trajectoire potentielle.

La nouvelle avait fait grand bruit en ce début de semaine : d’après les calculs de la Nasa, la probabilité que l’astéroïde YR4 touche la Terre n’avait jamais été aussi haute, étant estimée à 3,1 % le 18 février 2025. Cependant, ces estimations ont été revues à la baisse depuis, redescendant jusqu’à 0,27 % ce 20 février 2025.

En parallèle, la possibilité que l’astéroïde YR4 impacte la Lune a légèrement augmenté, passant de 0,31 % à 1 %.

Pourquoi une diminution aussi brutale des probabilités ?

Cette diminution s’explique très simplement : plus d’observations et plus de données récoltées ! Comme l’explique la Nasa sur son blog : « Maintenant que le ciel est plus sombre après une semaine de visibilité limitée autour de la pleine Lune, les astronomes ont repris les observations de l’astéroïde 2024 YR4. Les télescopes au sol nécessitent un ciel sombre pour observer les astéroïdes, qui sont souvent très faibles. Au moment de la pleine Lune, le ciel devient trop lumineux pour détecter ces faibles points lumineux. »

Graphique des emplacements possibles de 2024 YR4 le 22 décembre 2032, avec les données en date du 19 février 2025. La Terre est proche du centre du cercle blanc, qui représente la trajectoire orbitale de la Lune. // Source : NASA JPL/CNEOS

Comme nous l’avait précédemment expliqué Pierre Henriquet, médiateur scientifique : « Ce chiffre ne représente pas vraiment le risque que la Terre soit impactée par ce petit astéroïde, mais est plutôt une mesure de l’imprécision que l’on a pour l’instant sur sa trajectoire. » Et, plus il y a d’observations et de données récoltées, plus les scientifiques peuvent calculer une trajectoire précise. Cette trajectoire plus précise implique donc que l’éventail des trajectoires possibles se réduit et que la Terre en fait de moins en moins partie. La Nasa précise : « Pour que la probabilité d’impact tombe à zéro, la Terre devrait tomber en dehors de la plage des emplacements potentiels de l’astéroïde 2024 YR4 le 22 décembre 2032. »

D’ici à 2027, la Nasa compte lancer la mission Near-Earth Object Surveyor, qui consistera en un télescope spatial servant à traquer les astéroïdes et les comètes pouvant représenter un danger pour la Terre. Les observations se feront spécifiquement dans la lumière infrarouge (où les corps célestes sont brillants à l’observation), permettant donc de détecter les comètes et les astéroïdes plus facilement qu’en lumière visible (où elles apparaissant sombres).

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+