D’après des calculs d’un scientifique, l’astéroïde YR4 aurait 0,3 % de chance d’entrer collision avec la Lune. Une chance plus mince que celle de toucher la Terre, mais tout de même présente.

La Nasa surveille l’astéroïde 2024 YR4 de près. Selon les estimations actualisées le 18 février 2025, la probabilité d’un impact de l’astéroïde avec la Terre est montée jusqu’à 3,1 %. Théoriquement : car, dès ce 20 février, la probabilité est déjà retombée à 1,5 % (ce à quoi l’on pouvait s’attendre). Ce pourcentage évolue, en effet, avec les observations de l’astéroïde YR4, qui permettent de réduire les incertitudes sur sa future trajectoire.

Un autre scénario, moins connu, ne concerne pas la probabilité d’un impact de l’astéroïde avec la Terre, mais avec la Lune. 2024 YR4 aurait aussi une chance, très faible certes, mais non nulle, d’entrer en collision avec le satellite naturel terrestre.

L’astéroïde aurait 0,3 % de probabilité de heurter la Lune

D’après les calculs du scientifique David Rankin, cité le 10 février 2025 par New Scientist, la probabilité que l’astéroïde touche la Lune serait de 0,3 %. David Rankin travaille pour le Catalina Sky Survey, un programme de l’université de l’Arizona consacré à la surveillance des astéroïdes géocroiseurs.

Si un impact de l’astéroïde avec la Terre pourrait potentiellement détruire une ville, l’impact sur la Lune serait d’une puissance 343 fois plus importante que l’explosion de Hiroshima. Il causerait un énorme cratère mesurant probablement entre 500 à 2000 mètres de diamètre. David Rankin précise, auprès de New Scientist : « Il est possible que cela éjecte du matériel qui pourrait frapper la Terre, mais je doute fortement que cela cause une menace majeure. »

Comme la Terre, la Lune se situe dans la zone d’incertitude de la trajectoire de l’astéroïde. Si celui-ci venait à s’écraser sur la Lune, il atterrirait sur la face visible de l’astre, entre Mare Crisium, une mer lunaire, et Tycho, un ancien cratère d’impact.

Si 2024 YR4 s’écrasait sur la Lune, le verrait-on depuis la Terre ?

Cette collision « serait probablement très visible depuis la Terre », a déclaré David Rankin auprès de Live Science. Gareth Collins, scientifique de l’Imperial College of London corrobore cette affirmation auprès de New Scientist : « Le flash d’impact de la roche vaporisée serait visible depuis la Terre, même pendant la journée. »

Finalement, il ne s’agit pour le moment que de spéculations : les risques réels d’impact restent très faibles.

