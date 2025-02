Lecture Zen Résumer l'article

Repéré en décembre 2024, l’astéroïde YR4 a aujourd’hui 3,1 % de probabilité d’impact avec la Terre, selon les dernières informations de la Nasa. Mais, comment interpréter ces chiffres correctement ? Explications.

Reprise par de nombreux médias, cette information a fait le tour de la toile : l’astéroïde YR4 a maintenant une probabilité de 3,1 % d’avoir un impact avec la Terre d’ici à 2032. C’est ce que révèlent les estimations de la Nasa, mises à jour pour la dernière fois ce mardi 18 février 2025. L’agence spatiale actualise régulièrement sa base de données concernant les géocroiseurs, c’est-à-dire les corps célestes dont la trajectoire croise celle de la Terre.

Repéré en décembre 2024, l’astéroïde YR4 est un astéroïde géocroiseur d’un diamètre entre 40 et 100 mètres et d’une masse aux alentours de 220 000 tonnes. Il est classé au rang 3 sur l’échelle de Turin, une échelle qui classe la gravité d’une collision entre zéro et dix.

Quel est le risque réel que l’astéroïde YR4 s’écrase sur la Terre ?

D’après les chiffres du CNEOS, le Centre d’étude des objets géocroiseurs, l’astéroïde a désormais une probabilité cumulative d’impact de 3,1 %. Pour aller plus loin que la simple donnée brute, le site du CNEOS propose de présenter l’information autrement. On peut donc y lire qu’il y a : « une chance sur 32 d’avoir un impact et 96,9 % de chance que l’astéroïde manque la Terre ». De quoi avoir quelques sueurs froides… en théorie.

En pratique, Pierre Henriquet relativise ces chiffres. Pourquoi ? Le médiateur scientifique, plus connu sous le pseudo d’@Astropierre sur les réseaux sociaux, nous explique : « Ce chiffre ne représente pas vraiment le risque que la Terre soit impactée par ce petit astéroïde, mais est plutôt une mesure de l’imprécision que l’on a pour l’instant sur sa trajectoire. Actuellement, la Terre se trouve à l’intérieur de la zone d’incertitude de sa trajectoire. Comme cette incertitude est grande, la portion que la Terre occupe sur cette grande plage d’incertitude est petite. Cela mène à un pourcentage petit (on a commencé vers 1 %). Ce 1 % ne signifie pas que nous avons 1 % de chance de nous faire frapper par l’astéroïde, mais que 1 % de la zone d’incertitude est occupée par la Terre. »

Image de découverte de l’astéroïde YR4. // Source : ATLAS

Grâce aux observations de plus en plus nombreuses de l’astéroïde, sa trajectoire est mieux connue, ce qui réduit la zone d’incertitude : « Comme la Terre est toujours dedans [ndlr : dans la zone d’incertitude] mais que la plage d’incertitude diminue, il est normal que le pourcentage occupé par la Terre dans cette plage soit plus grand. On passe donc à 2 %, 3 %, etc. C’est normal. C’est justement signe qu’on connaît de mieux en mieux sa trajectoire et que la marge d’incertitude est de plus en plus petite. »

Une fois que la trajectoire de l’astéroïde, à force d’observations, sera suffisamment étudiée, il y a de fortes chances que la Terre ne soit plus sur sa trajectoire potentielle, et donc dans la zone d’incertitude. Le pourcentage tombera alors à zéro.

« Ça arrive tout le temps, pour quantités d’astéroïdes, rappelle Pierre Henriquet à Numerama. Apophis, par exemple, qui avait aussi fait les gros titres tant que le pourcentage augmentait et dont plus personne n’a parlé quand il est tombé à 0. Tout ça pour dire que c’est normal d’avoir un pourcentage croissant, et qu’il est quasiment certain qu’au bout du compte, il tombera à zéro, comme tous les autres. »

