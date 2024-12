S’il est parfois difficile de s’y retrouver dans l’océan d’offres d’électricité, certaines se démarquent de la concurrence. C’est le cas de l’offre Elec Référence proposée par ENGIE.

Tarif heure fixe et heure creuse. Provenance de l’énergie. Coût de l’abonnement et de l’acheminement. Nombre de kWh nécessaire pour alimenter son domicile. Facturation. Choisir son fournisseur d’énergie et le contrat qui lui est associé est bien moins simple qu’il n’y paraît lorsqu’on y regarde d’un peu plus près. Et la multiplication des acteurs qui occupent désormais ce marché ne fait rien pour arranger cette affaire.

Il existe heureusement certains acteurs qui font le choix de proposer un service qui vise la simplicité. Des offres claires, qui jouent cartes sur table dès le départ, et offrent en plus une ribambelle d’avantages, que ce soit au niveau du service ou bien de la tarification. C’est le cas d’Engie avec Elec Référence, une offre qui propose de l’électricité verte et un tarif fixe pendant un an. Une solution aussi écologique qu’économique, surtout en ce moment, grâce à une prime de 100 euros offerte à l’inscription.

Un tarif au kWh fixé pour l’année à venir et une prime de 100 euros offerte

Pourquoi changer de fournisseur d’énergie au profit d’ENGIE ? La réponse la plus simple consiste à regarder ce qui se passe au niveau du porte-monnaie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ENGIE, avec son offre Elec Référence, propose un contrat parmi les plus intéressants disponibles sur le marché, et ce, grâce à deux éléments.

Pour commencer, cette offre permet de profiter, pendant une année complète, d’un prix du kWh hors toutes taxes (HTT) moins élevé que celui du tarif réglementé. Actuellement, cette différence de prix est de l’ordre de 24 %. Concrètement, cela signifie que toute souscription au contrat Elec Référence réalisée durant le mois de décembre permet de bloquer ce tarif (et donc cette réduction) pour les douze mois à venir, indépendamment de l’évolution du tarif réglementé et de celui pratiqué par ENGIE. Une bonne manière d’esquiver les fluctuations du coût de l’énergie, à l’image de celles ayant eu lieu fin 2022.

Avec son tarif fixe et sa prime de 100 euros, ENGIE peut vous faire réaliser de jolies économies. // Source : ENGIE

L’autre bonne nouvelle sur le plan tarifaire, c’est l’existence d’une prime de 100 euros offerte à tous les nouveaux clients. Jusqu’au 20 décembre prochain, toute souscription à un contrat Elec Référence 1 an permet d’obtenir 100 euros de remise sur la facture de souscription. Sachez que cette remise est aussi valable lorsque l’on souscrit un contrat de gaz au même moment. Dernier argument en faveur de cette offre : elle est sans engagement. Cela signifie qu’il est possible de la résilier à tout moment durant l’année qui vient, au profit d’une offre plus intéressante.

Une consommation maîtrisée en toute circonstance

Payer son électricité moins cher, c’est bien, mais une bonne manière de réduire sa facture reste de surveiller sa consommation. Chez ENGIE, cela passe essentiellement par deux services, accessibles à tous les abonnés : Ma Conso et Mon Alerte.

Grâce au premier, les utilisateurs peuvent en permanence accéder aux informations relatives à leur compte et leur consommation. Pour avoir des données sur la consommation à l’année, au mois, au jour ou même à l’heure, c’est là que cela se passe. Ma Conso offre aussi d’autres fonctionnalités utiles comme la possibilité de comparer la consommation de son foyer avec celles d’autres foyers (idéal pour avoir un point de comparaison). Des conseils et des écogestes pour mieux consommer sont aussi disponibles, ainsi que des prévisions personnalisées, avec pour but d’aider à réduire les factures et anticiper son budget.

Mon Alerte de son côté, porte bien son nom. Son but ? Fournir la bonne information au bon moment. Mon Alerte peut ainsi prévenir les usagers si leur consommation réelle dépasse les prévisions faites par ENGIE, et leur proposer d’ajuster leurs mensualités au fil de l’eau pour correspondre à leur consommation réelle. Une bonne manière d’éviter les surprises lorsque survient la facture de régularisation.

ENGIE se démarque aussi par son service client, élu service client de l’année 2025 dans la catégorie fournisseur d’énergie pour les particuliers. Un service disponible sept jours sur sept pour apporter des réponses à toutes les questions possibles, de la résolution d’un problème technique au conseil pour mieux consommer.

Une énergie verte et une volonté d’accompagner la transition énergétique

C’est sans doute l’une des différences majeures d’ENGIE. Il s’agit à l’heure actuelle du premier fournisseur d’énergie verte en France pour les particuliers. Une démarche qui déjà séduit plus de 4 millions de personnes, et qui permet de faire évoluer les modes de consommation dans le bon sens. ENGIE soutient d’ailleurs la transition énergétique, et milite pour une consommation raisonnée de l’énergie. Comment ? En proposant à ses abonnés de participer au programme Mon Programme pour Agir.

Le programme // Source : Mon Programme pour Agir vous challenge à mieux consommer pour aider différentes causes environnementales

Accessible gratuitement, ce programme permet, en agissant sur sa consommation au quotidien, de cumuler des KiloActs. Ces derniers peuvent ensuite être investis pour soutenir des projets favorables à la transition énergétique, ou bien dans des objets (kits zéro déchet, pommeau de douche connecté) qui aident à réduire non seulement sa consommation d’eau ou d’énergie, mais aussi son impact environnemental.

