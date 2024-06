Lecture Zen Résumer l'article

Ils devaient rentrer sur Terre le 14 juin. Puis le 18, et le 22. Finalement, le retour de Sunita Williams et Barry Wilmore avec la capsule Starliner est fixé au 25 juin. À moins d’un nouveau report. Mais pour ces deux astronautes, rester à bord de l’ISS quelques jours de plus n’est pas de nature à les bousculer.

Sunita Williams et Barry Wilmore devront prendre leur mal en patience. Les deux astronautes resteront quelques jours de plus à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Dans un point d’étape partagé le 18 juin, la Nasa et Boeing ont modifié la date de retour de la capsule Starliner, qui doit les ramener sur Terre.

Il est désormais prévu un décrochage du vaisseau spatial le 25 juin, pour un atterrissage au Nouveau-Mexique (États-Unis) le 26 juin. Starliner doit finir sa course au White Sands Space Harbor une base de lancement et de retour utilisé par l’agence spatiale américaine (Nasa). La zone servait autrefois de piste d’atterrissage pour la navette spatiale.

Le 5 juin, Sunita Williams et Barry Wilmore quittaient la Terre en direction de l’ISS, pour un séjour qui devait durer une semaine au départ — le retour était envisagé au 14 juin. Mais, une fois à bord de l’ISS (le voyage aller a pris une journée, avec un amarrage le 6 juin), la date a été décalée petit à petit, notamment au 18, puis au 22 juin.

Butch Willmore et Suni Williams, les deux astronautes à bord de Starliner. // Source : NASA

Des vétérans habitués aux longs vols

Si la date de départ est maintenue au 25 juin, les deux astronautes seront restés à bord de l’ISS une vingtaine de jours (et même un peu plus, si on ajoute la durée du transport, aller comme retour). Ce sera presque le triple de ce qui était imaginé par la Nasa. Ce n’est toutefois pas de nature à effrayer Sunita Williams et Barry Wilmore.

Les deux astronautes ne sont pas des bleus. Sunita Williams a déjà réalisé plusieurs séjours à bord de l’ISS, pour un temps cumulé de plus de 335 jours dans l’espace (en comptant sa mission en cours). Elle a également effectué sept sorties extravéhiculaires. Barry Wilmore approche des 200 jours dans l’espace et compte quatre sorties.

Autant dire que les deux pilotes d’essai du Starliner sont des astronautes chevronnés qui connaissent très bien l’environnement spatial. Ils sont aussi rompus aux séjours longs dans l’ISS. Après tout, la durée classique d’un passage dans la station est de six mois. Alors, une visite d’une vingtaine de jours s’apparente à une brève parenthèse.

