Le gouvernement espagnol cherchait toujours à identifier, mardi 29 avril 2025, l’origine de la méga panne électrique qui a plongé le pays dans le noir. Plusieurs pistes sont étudiées, dont certaines ont été démenties. La justice a toutefois lancé une enquête sur un possible acte de cyber-sabotage.

C’est une prise de parole qui relance inévitablement les spéculations autour des causes de la mégapanne électrique qui a frappé l’Espagne dans la journée du 28 avril 2025. Dans un communiqué paru par l’Audience nationale, tribunal basé à Madrid et ayant une compétence à l’échelle du pays, la piste d’un « sabotage informatique » a été mentionnée.

Selon le magistrat qui a ouvert une enquête préliminaire, il s’agit de vérifier si cette panne serait « un acte de cyber-sabotage contre des infrastructures critiques espagnoles ». Le cas échéant, l’affaire pourrait alors relever d’un acte de terrorisme, dixit un communiqué du tribunal transmis ce 29 avril à l’AFP.

Quelques heures plus tôt, le gestionnaire du réseau de transport espagnol, REE, ainsi que le gouvernement portugais, avaient écarté l’hypothèse de la cyberattaque contre les installations électriques. « Nous ne disposons pour l’instant d’aucune information liée à une cyber-attaque ou à une agression hostile », commentait alors un porte-parole portugais.

Le gouvernement espagnol a lancé une commission d’enquête. // Source : George Becker

Le gouvernement reste prudent sur les causes du black-out

L’éventualité d’une action de sabotage ou de cyberattaque n’a pas été reprise par le gouvernement « Nous ne disposons pas d’information concluante prouvant qu’il s’agisse d’une attaque terroriste », a déclaré Pedro Sánchez. Le Premier ministre a par ailleurs invité la population à prendre garde aux rumeurs et aux fake news et à opter pour des chaînes fiables.

Aujourd’hui était d’ailleurs organisée une nouvelle réunion extraordinaire du conseil de sécurité nationale, au palais de la Moncloa, la résidence du président espagnol. Autour de la table étaient présents plusieurs membres de l’exécutif, le Premier ministre ainsi que le roi, Felipe VI. L’occasion de faire un point sur la situation et tracer les prochaines actions.

Pedro Sánchez a d’ailleurs rappelé dans une prise de parole post-réunion que le gouvernement cherchait toujours à découvrir ce qu’il s’est passé, ce qui laisse ouverte la possibilité à d’autres explications. D’autres pistes ont été toutefois écartées, comme le « phénomène atmosphérique rare » et une histoire d’incendie entre Perpignan et Narbonne.

Pedro Sánchez et le roi Felipe VI, le 24 avril 2025. // Source : La Moncloa

En parallèle, une commission d’enquête est en train d’être mise sur pied pour travailler sur les circonstances de cet effondrement, qui a mis la pagaille dans toute la péninsule ibérique, et même au-delà. En plus de l’Espagne, le Portugal a été fortement touché et des répercussions ont été repérées en France, et même au Maroc et au Groenland.

Le rétablissement de l’approvisionnement et de l’acheminement du courant en Espagne est désormais achevé, selon un point d’étape de REE en fin de matinée. Les transports en commun refonctionnent dans l’ensemble, comme le trafic automobile et les aéroports — cependant, le rattrapage du retard de certains vols pourrait prendre encore un peu de temps.

