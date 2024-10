Lecture Zen Résumer l'article

Une tempête solaire atteindra la France ce jeudi 10 octobre 2024. Les Français peuvent espérer distinguer de belles aurores boréales, peut-être même comparables à celles de mai dernier. Quand regarder le ciel pour tenter de les observer ?

Verra-t-on des aurores boréales spectaculaires en France le soir du jeudi 10 octobre 2024 ? Une éruption solaire très puissante, émise par le Soleil dans la nuit du 8 au 9 octobre, a envoyé un nuage de plasma vers la Terre. Une tempête géomagnétique sévère est annoncée, si bien que des aurores boréales pourraient être visibles à des endroits plus inhabituels, y compris jusqu’en France métropolitaine.

Le Soleil émet en permanence des particules chargées, dans un flux qu’on nomme le vent solaire. Il arrive parfois que l’étoile émette encore plus d’énergie, sous forme d’éjection de masse coronale — un nuage de plasma. Or, l’éjection de masse coronale associée à l’éruption solaire récente se dirige vers notre planète. Quand arrivera-t-elle ? Il est difficile de le prédire précisément, même si les scientifiques analysent l’éjection pour tenter de déterminer un horaire. « La plupart des modèles s’accordent à dire que l’éjection de masse coronale arrivera le 10 octobre en milieu de journée », indique Vincent Ledvina, chausseur d’aurores, sur X (ex-Twitter).

« En général, les 6 à 12 heures qui suivent l’arrivée d’une éjection de masse coronale sont les plus actives pour les aurores », ajoute-t-il. Le chasseur d’aurores pense même que l’Europe a plus de chance de voir de belles aurores que les États-Unis, car le plasma arrivera sur Terre à un moment plus proche du moment du coucher du Soleil.

Comme toujours, il est compliqué de prévoir avec exactitude et avec beaucoup d’avance quand et où des aurores boréales seront visibles. Ce n’est souvent possible que très peu de temps avant que les aurores surviennent, parce qu’il faut connaître le moment exact où l’éjection de masse coronale atteint la Terre.

Le plasma éjecté par le Soleil arriverait vers la Terre en fin de journée

Le plasma détecté sur des satellites est alors d’une aide précieuse pour mieux se projeter. « Bonne nouvelle pour l’Europe ! Une grande quantité de plasma a été détectée sur le satellite STEREO A. Il se trouve à quelques heures de la Terre. Le plasma de l’éjection devrait nous parvenir d’ici 2 à 5 heures. », indiquait le compte X de COMEA (le Centre Opérationnel de Météorologie de l’Espace des Alpes) vers 15h ce jeudi. Soit une arrivée du plasma aux alentours de 17h ou 18h sur Terre.

« L’orientation magnétique semble très bonne » et « l’intensité est comparable à mai dernier », a complété le COMEA vers 16h.

Aurore boréale du 10 mai 2024 vue en Haute-Loire. // Source : Flickr/CC/julien dechandon (photo recadrée)

Voici à quelle heure tenter de voir les aurores boréales en France

Selon le journaliste Guillaume Langin de Ciel et Espace (le magazine de l’Association française d’astronomie), « il y a de très bonnes chances de photographier des aurores depuis la France cette nuit, et peut-être même les voir à l’œil nu ». Pour cela, il faudra regarder en direction du nord, à partir de 19h30, selon les dernières estimations. Les personnes habitant au nord de la France auront vraisemblablement davantage de chance de voir des aurores, toujours selon Ciel et Espace.

Même si la France métropolitaine est concernée par la tempête géomagnétique, il restera encore une incertitude à lever : les nuages ! Une météo nuageuse risquerait de gâcher le spectacle. « Notre plus gros problème sera la visibilité », confirme le COMEA, invitant à rechercher un lieu d’observation sans couverture nuageuse (ou le moins possible), sans pollution lumineuse et avec une vue bien dégagée vers le nord. « Si vous avez un doute, une photo de 10 secondes de pose permettra de vérifier si vous voyez une aurore ou non. »

