Cette fois, c’est la bonne. Quelques mois après avoir connu une explosion, Starship, la plus grosse fusée de SpaceX, a réussi son décollage.

Cette fois, il n’y a pas eu d’explosion. Il y a quelques mois, SpaceX effectuait le premier tir de Starship, son immense fusée amenée à révolutionner la conquête spatiale, avec un échec à la clé. Mais le deuxième, organisé le 18 novembre et diffusé en ligne, fut le bon. Starship a bien réussi son tout premier décollage, jusqu’à la séparation avec l’étage inférieur. Ensuite, SpaceX a perdu trace de l’étage supérieur, ce qui veut dire que la mission n’est pas totalement réussie.

C’est donc quand même une victoire pour SpaceX, qui nourrit d’immenses ambitions avec Starship. L’engin, qui mesure près de 120 mètres de haut, est amené à remplir divers rôles dans le futur : transport de satellites en orbite, ravitaillement de la Station spatiale internationale, transport de cosmonautes ou encore appui à la conquête de la Lune et Mars. Un premier tir réussi est une étape cruciale dans son développement, et les images sont exceptionnelles.

Le décollage du Starship diffusé en direct // Source : SpaceX

Une grande victoire pour SpaceX avec ce tir réussi de Starship

Il fallait voir la joie des employés de SpaceX, qui ont assisté au bon décollage avec les applaudissements de circonstance. En ligne, il y avait plus de 100 000 personnes pour assister à ce qui pourrait être un tournant dans la conquête spatiale. On rappelle que la Nasa, inquiète après le premier tir raté, espère pouvoir utiliser cette immense fusée dès 2025. Il y a néanmoins encore beaucoup de chemin à parcourir pour assurer la fiabilité totale de Starship.

Avant le décollage, SpaceX n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que la fusée Starship devra être testée sur d’autres tirs pour continuer son développement. La toute première fusée de SpaceX a même eu besoin de quatre expérimentations pour décoller correctement. Pour l’entreprise spatiale, l’objectif est de récolter un maximum de données pour poursuivre la conception d’un engin qui succèdera au Falcon 9 et au Falcon Heavy.

Si le décollage peut être considéré comme réussi, la mission de SpaceX avec Starship ne l’est pas totalement. Le vol devait durer 90 minutes, mais, environ six minutes après le décollage, la fusée n’a plus donné aucun signe de vie. « On ne sait pas où il est », a indiqué le commentateur. Le tir s’est passé sans encombre jusqu’à la séparation entre l’étage supérieur, qui porte aussi le nom de Starship (comme la fusée), et l’étage inférieur, dénommé Super Heavy et qui sert de propulseur. Une étape particulièrement risquée.

À l’origine, le propulseur devait terminer sa course dans l’océan Atlantique (golfe du Mexique) mais il a connu un problème moteur ayant contraint SpaceX à enclencher le processus d’auto-destruction. L’entreprise espère quand même pouvoir récolter des données pour comprendre ce qu’il s’est passé. Quant à l’étage supérieur, il a continué sa route pendant quelques minutes avant de disparaître. Il était censé réussir une rentrée atmosphérique et amerrir. Bref, les ingénieurs de SpaceX ont encore du travail. Mais ils sont sur la bonne voie.

