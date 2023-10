Les travaux sont toujours en cours sur The Line, le projet de ville futuriste d’Arabie saoudite. La ville, qui doit être longue d’une centaine de kilomètres, gérée par intelligence artificielle, recouverte de miroirs et qui doit accueillir 9 millions d’habitants, commence à sortir de terre.

La construction de The Line, le projet de ville futuriste et dystopique d’Arabie saoudite, se poursuit. Près d’un an après les premières images, une vidéo, publiée le 11 octobre 2023, montre que le chantier est toujours en cours et que la construction bat son plein. Entre des images de synthèse léchées et des plans de très nombreuses grues en action, le message est clair : The Line sera bientôt réalité.

La vidéo montre en effet que les travaux ont bien avancé. Là où, l’année dernière, on ne voyait que des trous creusés dans le sol et des excavations en cours, les premiers murs ont désormais été construits. On voit une armée de grues à l’action, des pelleteuses et des camions à foison, et des milliers d’ouvriers s’affairant sur l’immense chantier. On peut également voir que les fondations de la ville sont en train d’être posées.

On peut voir le futur emplacement de The Line, en Arabie saoudite // Source : Neom / YouTube

L’installation d’une partie des fondations de The Line // Source : Neom / YouTube

Des dizaines de grues sur le chantier de The Line, en Arabie saoudite // Source : Neom / YouTube

Des images de la construction de The Line, en Arabie saoudite // Source : Neom / YouTube

Vous pouvez regarder la vidéo en entier ci-dessous.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Une construction irréaliste, terrible pour l’environnement et les droits humains

La vidéo ne montre pas que les travaux de The Line : elle met en avant tous les progrès réalisés dans la construction de Neom, le gigantesque projet de zone économique spéciale porté par l’Arabie saoudite et auquel est adossé The Line. Neom fait partie de l’initiative « Vision 2030 », qui doit donner une nouvelle image au pays, et surtout, préparer l’ère de l’après-pétrole.

Neom en est le porte-étendard. La zone, qui est située dans le nord-ouest du pays, dans une province au bord de la mer rouge en face du Sinaï, fait la taille de la Belgique, et doit devenir une importance destination commerciale et touristique.

En plus de The Line, d’autres villes font partie du projet. On trouve ainsi Oxagon, sorte de port industriel et de ville flottante ; Sindalah, une île de luxe dédiée au tourisme située dans la mer Rouge ; et Trojena, une station de ski dans les montagnes doublée d’un lac artificiel. La zone de Neom est pour l’instant quasiment inhabitée, mais doit, à terme, accueillir des millions d’habitants — dont 9 millions rien que dans The Line.

La vidéo l’assure, tous les travaux seraient en bonne voie : « la progression est rapide », « la construction s’accélère de façon exponentielle », et « The Line notre ville du futur, avance à grands pas ». Plus de 3 000 employés de Neom travailleraient déjà sur place, et 60 000 ouvriers seraient employés dans les chantiers.

Malgré l’avancée des travaux, de gros doutes subsistent quant à la faisabilité du projet The Line. Une partie des technologies nécessaires à son fonctionnement, tels que les trains à grande vitesse devant permettre de voyager d’un bout de la ville à l’autre, en 20 minutes, ne sont pas encore opérationnelles. Les promesses d’énergie renouvelables ne seraient également pas réalisables, et la ville s’avérerait être une catastrophe environnementale. Au final, The Line s’approche plus de la dystopie que de l’utopie présentée par l’Arabie saoudite, comme nous expliquait en 2022 le géographe Alain Musset.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.