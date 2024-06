Lecture Zen Résumer l'article

Magna est la nouvelle zone de Neom dévoilée par l’Arabie saoudite. Composée de 12 projets distincts, tous situés sur le golfe d’Aqaba, ils doivent servir à faire du pays l’une des nouvelles destinations phares du tourisme mondial. Ils visent cependant avant tout les touristes les plus fortunés, aux dépens de l’environnement.

C’est une toute nouvelle région de Neom que l’Arabie saoudite vient d’annoncer : Magna. Dans un communiqué de presse publié le 5 juin 2024, Neom a présenté Magna comme « une destination côtière », dédiée au tourisme d’ultra luxe. Située tout le long de la côte saoudienne du golfe d’Aqaba, la région est pensée pour être une nouvelle destination prisée dans le royaume, mais surtout à l’international.

Magna fait partie de Neom, le projet d’aménagement du territoire futuriste et dystopique initié par le pays, et dont dépendent également The Line, la ville linéaire de 170 km de long, et Trojena, la station de ski en plein désert.

Avec Magna, l’Arabie saoudite a dévoilé un plan moins sensationnel que les précédents, mais il porte tout de même la marque de la démesure : Magna est composée de 12 projets tous plus extravagants que les autres. Cela dit, ils risquent encore d’abîmer l’écosystème de la région, qui était juste là resté relativement préservé. Ces initiatives sont face à des critiques.

Quels sont les plans de l’Arabie saoudite liés à Magna ?

Fin 2023, l’Arabie saoudite a annoncé un grand nombre de projets d’hôtel et de destinations touristiques. Numerama a consacré des articles à certains de ces programmes, notamment les plus invraisemblables. S’ils avaient été annoncés séparément, ils font en fait partie du plus vaste ensemble Magna, dont le nom vient d’être dévoilé.

La carte de Magna et de ses différentes parties. // Source : Neom

Epicon

Epicon est un projet d’hôtel en forme de hashtag géant, accompagné de résidences en bord de mer. Le tout est pensé pour du tourisme de luxe. Epicon a été l’un des premiers programmes dévoilés publiquement par Neom.

Norlana

Un concept de ville futuriste, avec une marina pour des yachts, des parcours de golf et un centre hippique. Norlana doit proposer un « environnement unique mêlant luxe et technologie de pointe », précise Neom, sans donner plus de détails sur la partie technologie.

Norlana. // Source : Neom

Siranna

Un hôtel situé entre un canyon et la mer, à la forme improbable rappelant la Chaussée des Géants en Irlande : Siranna est un autre projet extravagant. L’hôtel promet d’offrir des cours de sport par hologramme. Sa construction a d’ores et déjà commencé — c’est l’un des seuls programmes de Magna dont la première pierre a été posée.

Utamo

Une sorte de salle de spectacle et théâtre futuriste, gravée à même les montagnes, et entouré d’un jardin, qui doit proposer des « expériences multisensorielles. »

Utamo. // Source : Neom

Aquellum

Aquellum est certainement l’une des idées les plus saugrenues de Magna : il s’agit d’une « ville souterraine connectée. » Cette cité doit être construite à l’intérieur d’une montagne, qui sera évidée pour laisser la place aux bâtiments.

Aquellum. // Source : Neom

Leyja

Trois hôtels aux formes futuristes (un bâtiment est construit comme une sorte de mini The Line), construits dans un canyon inhabité.

Leyja, le nouveau projet de Neom, en Arabie saoudite. // Source : Neom

Zardun

Zardun est présenté comme un « refuge de luxe pour l’écotourisme. » Dans les faits, cette petite réserve naturelle doit surtout permettre aux plus fortunés de faire du safari et de voir des espèces endémiques. Neom promet que la zone sera un sanctuaire pour les espèces menacées, qu’elle compte réintroduire — on espère que cette partie sera véritablement achevée.

Xaynor

Une « station balnéaire ultra-chic », Xaynor doit proposer un spa connecté, des piscines privées, des restaurants, des boutiques de luxe, et même une discothèque.

Xaynor. // Source : Neom

Jaumur

Jaumur doit être une ville, accueillant 6 000 habitants dans des quartiers de luxe, mais surtout une marina pour les « super-yacht » et un centre d’exploration subaquatique avec des sous-marins.

Jaumur. // Source : Neom

Elanan

Un immense ensemble hôtelier et centre de soin, qui doit « intégrer à la perfection les nouvelles technologies », le tout construit dans une oasis.

Gidori

Un projet entier dédié au golf, Gidori est une « communauté » tournée exclusivement vers le sport. L’espace doit accueillir un immense parcours de golf pour des championnats, et même une « académie du golf » high tech.

Gidori. // Source : Neom

Treyam

Treyam sera un hôtel de luxe dont la seule ambition est d’avoir la plus longue piscine à débordement du monde, d’une longueur de 450 mètres.

Les controverses autour de Neom

Le développement de toute la zone de Neom est au centre de nombreuses controverses. Le respect de l’environnement est l’une des plus centrales : bien que Neom assure que chaque destination respectera la nature, la seule construction de ces lieux va avoir un impact inévitable sur l’écosystème. La venue de 300 000 touristes par an (c’est l’estimation faite par Neom de clients dans la zone) devrait également chambouler la faune et la flore locale — même si Zardun doit être un éco-lieu et une réserve naturelle.

Les droits de l’homme sont aussi une question importante autour du projet. La BBC a récemment révélé que l’Arabie saoudite avait donné à son armée l’autorisation de tuer certains des opposants au projet The Line, des habitants de la région qui refusaient d’être expropriés. Ces révélations ont entaché la réputation du royaume à l’international, et certains des partenaires de la construction auraient choisi de partir du projet, selon le média britannique.

De plus, la construction de The Line aurait accumulé les retards et les déboires. La ville, qui devait initialement être terminée en 2030 et accueillir 9 millions d’habitants, a revu ses ambitions à la baisse : à cette date-là, seuls 2,4 km devraient être complétés, et 300 000 personnes devraient vivre sur place. Une estimation trente fois plus basse que celle fixée au départ.

Enfin, il y a la question de l’argent. En tout, la construction de Neom et de tous ces nombreux projets (The Line, Trojena, Oxagon, Sindallah et Magna) devrait nécessiter de débourser 1 500 milliards de dollars au royaume — une somme exorbitante, même pour la pétromonarchie. L’Arabie saoudite, qui avait jusque-là payé pour l’intégralité du projet, s’est ainsi récemment tournée vers d’autres options de financement.

Le pays aurait l’intention, pour la première fois de son histoire, d’émettre des obligations, et l’Arabie saoudite aurait déjà souscrit plusieurs emprunts auprès de banques. Neom avait même organisé une tournée en Chine de plusieurs de ses dirigeants, afin de lever des fonds auprès d’investisseurs locaux — sans succès.

