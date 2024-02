La construction de la ville futuriste d’Arabie saoudite, The Line, bat son plein. Dans une nouvelle vidéo, le directeur du développement de The Line s’est vanté de l’étendue du chantier et a indiqué que les travaux progressaient rapidement.

« Les plus grands travaux de terrassement au monde » : c’est comme cela que le chantier de The Line, en Arabie saoudite, est présenté dans une vidéo, publiée le 26 février 2024 sur YouTube. Les images sont effectivement impressionnantes : on peut voir une immense ligne tracée dans le sol, qui se perd dans l’horizon.

C’est Denis Hickey, le directeur du développement de The Line, qui présente l’avancée des travaux face à la caméra. La ville du futur imaginée par l’Arabie saoudite est en train de sortir de terre : selon lui, les travaux avancent rapidement, et « la première phase de The Line sera finie en 2030 ». On ignore ce qu’il entend exactement par la « première phase ». Il est en revanche certain que le chantier est de plus en plus énorme, et qu’il laisse une trace toujours plus néfaste sur l’écosystème de la région.

Les photos des travaux de The Line en février 2024

D’après la vidéo, « des millions de mètres cubes de terre et d’eau sont déplacés chaque semaine ». Des chiffres absolument gigantesques, mais qui ne semblent pas exagérés au vu de la taille du chantier : la vidéo montre des bataillons de grues et des hordes de camions. La base de The Line a été creusée très profondément, et les travaux s’étendent à perte de vue. Denis Hickey indique d’ailleurs dans la vidéo avoir « réalisé une grande partie du travail de fondation ».

Si les images sont marquantes, c’est aussi parce qu’elles sont toujours plus dystopiques. The Line est un projet très controversé de ville du futur, lancé par l’Arabie saoudite, qui ambitionne de faire vivre 9 millions de personnes dans un unique bâtiment de 500 m de haut, 200 m de marge et 170 km de long. Derrière les promesses de révolution civilisationnelle et d’une ville sans empreinte carbone, les experts estiment au contraire que The Line sera une catastrophe aussi bien humaine que pour la nature environnante.

The Line n’est pas le seul projet titanesque en cours dans le pays : la ville linéaire fait partie de Neom, une région spéciale du pays qui doit accueillir plusieurs cités futuristes. Parmi les nombreux projets annoncés, on trouve ainsi Oxagon, une ville flottante et un centre industriel ; Aquellum, une ville souterraine connectée ; ou encore Trojena, qui doit être la première station de ski du pays, et dont les travaux sont également en cours.

