Tous les Français et les Françaises ont accès à la nouvelle campagne de vaccination contre le covid, lancée le 2 octobre. La question se pose alors : faut-il se faire vacciner, quel que soit notre profil d’âge ou notre état de santé ? Y a-t-il des personnes prioritaires ?

Les campagnes de vaccination contre le covid ne sont plus des nouveautés : cela fait plus de trois années que l’on « vit avec le virus », ses symptômes et ses conséquences. Il n’empêche qu’en trois ans, les règles ont bien changé. Plus besoin de pass sanitaire pour rentrer dans certains lieux ou voyager, plus de rappel hebdomadaire sur les taux d’incidence… Le covid est plus ou moins entré dans notre quotidien, au même titre que la grippe. Il faut néanmoins continuer de prendre cette maladie au sérieux, ainsi que sa transmission.

Depuis le 2 octobre 2023, les Français et Françaises peuvent se faire vacciner : c’est le début d’une nouvelle campagne à travers tout l’hexagone, afin d’enrayer la hausse des contaminations que l’on observe depuis la fin de l’été. C’est d’ailleurs pour cette raison que la campagne a été avancée de 15 jours sur le planning qui était prévu à l’origine.

Tout le monde gagne à se faire vacciner

Vous l’aurez sûrement entendu partout, les personnes les plus ciblées par cette nouvelle campagne sont les plus fragiles : plus de 65 ans, les personnes atteintes d’une maladie chronique, les femmes enceintes, etc. Quid des autres ? Vous êtes nombreuses et nombreux à vous demander s’il est utile de vous rendre dans une pharmacie ou chez un médecin ou un infirmier pour vous faire vacciner, si vous n’êtes pas considéré comme « à risque ».

Il existe un élément factuel phare dans la vaccination : plus les gens se vaccinent, moins le virus circule d’une personne à une autre. C’est pour ça qu’aux débuts de la maladie, on scrutait avec attention le taux de vaccination de la population française (qui a atteint 80 % en France, soit 54 millions de premières doses injectées).

Le vaccin permet d’éviter de développer des formes graves de la maladie ; c’est une des raisons pour lesquelles aujourd’hui, on ne vit pas avec le covid comme en 2020 ou en 2021. Les aggravations sont plus rares, ce qui permet de diminuer les risques d’hospitalisation — ou de passage en service de réanimation, pour les cas les plus graves.

Il n’empêche que le covid continue de provoquer des hospitalisations et peut entrainer le décès de certaines personnes fragiles. C’est pour cela que l’on dit qu’en vous vaccinant, vous augmentez à la fois votre protection, mais aussi celle des autres. La vaccination est à la fois un geste personnel (cela vous évitera sûrement une petite semaine au lit avec 39 de fièvre) et un geste qui aide la communauté.

Une personne âgée se fait vacciner // Source : Freepik

Risquez-vous de « prendre la place » d’une personne plus nécessiteuse ?

La vaccination est ouverte à toutes et tous : vous ne prenez pas la « dose » de quelqu’un si vous prenez un rendez-vous tôt (en pharmacie, dans un centre de santé ou chez un professionnel de santé). Il est probable que malgré les débuts médiatisés de cette nouvelle campagne de vaccination, une partie de la population ne se rue pas immédiatement dessus.

La population générale a bien moins peur du covid et de ses symptômes aujourd’hui qu’il y a deux ans. C’est cette peur qui avait poussé une grande partie des Français à se faire vacciner à l’époque. Or, en temps plus « calmes », nous avons moins le réflexe « vaccination » que de nombreux voisins européens : en 2022, seuls 56 % des plus de 65 ans sont allés se faire vacciner contre la grippe, contre 80 % au Royaume-Uni, ou 70 % en Suède.

Y a-t-il encore un pass sanitaire en France ?

La réponse est non : il n’y a plus de pass sanitaire en France depuis le 1er août 2022. Il existe toutefois une attestation de vaccination certifiée, que l’on vous remet après une vaccination.

En résumé

Il n’y a pas d’argument « négatif » à se faire vacciner contre le covid, à part que cela demande un peu de temps dans une journée (et on peut se sentir un peu ramolli pendant 24h, avec une petite douleur temporaire sur le site d’injection)

S’il y a un public prioritaire, personne ne sera « refoulé » de la vaccination

Se vacciner contribue à limiter la contamination personnelle ou les formes graves

Se vacciner contribue à protéger les plus fragiles dans votre entourage