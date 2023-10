Il est de nouveau possible de se faire vacciner contre le covid en France. Y a-t-il plusieurs vaccins proposés ? Peut-on choisir entre Pfizer, Moderna ou Sanofi ?

Une nouvelle campagne de vaccination contre le covid est lancée en France à partir du 2 octobre 2023. La campagne est lancée avec deux semaines d’avance sur le calendrier initial, en raison d’une hausse du nombre de cas ainsi que de l’apparition de sous-variants. Le vaccin est ouvert à tout le monde, avec une recommandation particulière pour les personnes les plus à risques de contracter une forme grave de Covid-19.

Lors des précédentes campagnes de vaccination, il pouvait être un peu compliqué de s’y retrouver entre les différents vaccins, comme ceux de Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Les choses sont encore différentes pour la nouvelle campagne. « Pour cette vaccination, les vaccins à ARN messager (ARNm), adaptés au variant XXB.1.5 (sous-variant d’Omicron) sont recommandés en 1re intention, quel que soit le vaccin administré précédemment », indique le site de l’assurance maladie.

Le vaccin de Pfizer/BioNTech est administré contre le covid

Le vaccin administré pendant la campagne actuelle est donc un vaccin de Pfizer/BioNTech à ARN messager, dans une version baptisée « COMIRNATY XBB.1.5 ». « Ce vaccin a été conçu pour cibler le sous-lignage XBB.1.5 du variant Omicron, qui est le variant circulant majoritaire sur le territoire », complète l’assurance maladie. Ce vaccin fonctionne également sur la souche originale du virus, et sur les autres variants. Le vaccin existe aussi dans une forme pédiatrique (5 à 11 ans et 6 mois à 4 ans).

Le vaccin de Pfizer/BioNTech n’est cependant pas le seul disponible. Une alternative peut être proposée aux personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas (pour cause de contre-indications) recevoir ce vaccin à ARNm. Si on a déjà reçu un vaccin contre le covid par le passé, un rappel peut être effectué avec :

le vaccin VidPrevtyn Beta de Sanofi

le vaccin Nuvaxovid de Novavax.

Notez qu’une version du vaccin de Novavax adaptée au sous-variant d’Omicron XBB.1.5 est attendue pour le mois de novembre.

Les vaccins de Moderna ne sont pas impliqués dans cette campagne. // Source : Flickr/CC/Département des Yvelines (photo recadrée)

Que devient le vaccin Moderna contre le covid ?

Quant au vaccin de Moderna à ARN messager, le Spikevax, il n’est plus proposé pour des raisons d’ordre économique. Actuellement, Moderna n’ayant plus de contrat valide avec la commission européenne, ce vaccin n’est plus proposé. Toutefois, il n’est pas exclu que cela évolue à long terme, car l’Union européenne vient de donner son feu vert à une version actualisée du vaccin Moderna, ciblant le sous-variant XBB.1.5 d’Omicron.

Vous préférez faire la vaccination contre le covid et la grippe en même temps ? Ce sera bientôt possible. À partir du 17 octobre, les deux vaccinations pourront être réalisées en simultané (double injection lors du même rendez-vous).

