La Lune brille dans le ciel pour tout le monde. Mais, tout le monde ne voit pas la Lune exactement pareil sur la Terre. On la voit « à l’envers » d’un hémisphère à l’autre.

La Lune, astre le plus brillant du ciel nocturne, tourne sans cesse autour de la Terre. Sa présence est rassurante dans le ciel. Chaque mois, on admire les différentes phases du cycle lunaire, prévisibles et familières. Tout le monde peut en profiter, même sans connaissances poussées en astronomie et sans télescope. Mais, tout le monde ne voit pas la Lune exactement pareil sur la planète.

La Lune à l’envers ? On la voit sous des angles différents

Si vous vivez en France métropolitaine, donc dans l’hémisphère nord, vous avez peut-être fait ce constat lors d’un voyage dans l’hémisphère sud : la Lune est à l’envers, vue de l’autre hémisphère ! Pas de panique : en réalité, la Lune ne s’est pas vraiment retournée sur elle-même. C’est votre perception qui a changé.

On le voit bien dans cette image, obtenue le 8 mars 2021, alors que la Lune était en croissant. Dans l’hémisphère nord, on pouvait voir le croissant lunaire sur la gauche de l’astre ; dans l’hémisphère sud, il était visible sur la droite.

La Lune, le 8 mars 2021. Vue de l’hémisphère nord (gauche) et sud (droite). // Source : NASA’s Scientific Visualization Studio

« Tout le monde voit les mêmes phases de la Lune. Cependant, les habitants du nord et du sud de l’équateur voient la phase actuelle de la Lune sous des angles différents », résume la Nasa. Voilà pourquoi, d’un hémisphère terrestre à l’autre, la Lune apparaît à l’envers pour un observateur (par rapport à ce dont il a l’habitude). Nous la voyons orientée différemment.

« L’apparence de la Lune varie selon la position géographique, principalement à cause de l’inclinaison (environ 23°) de l’équateur de la Terre par rapport à l’écliptique (plan de l’orbite terrestre autour du Soleil) », complète l’observatoire de Paris.

Au moment des phases du premier quartier (entre la nouvelle Lune et la pleine Lune) et du dernier quartier (entre la pleine Lune et la nouvelle Lune), on s’en rend bien compte. « Le premier quartier vu depuis l’hémisphère nord ressemble au dernier quartier vu depuis l’hémisphère sud et inversement », selon l’observatoire de Paris.

Imaginez-vous en train de regarder la Lune

Le site spécialisé EarthSky propose une autre manière de comprendre ce phénomène étonnant. « Pensez à la trajectoire de la Lune dans votre ciel. Imaginez-vous debout en train de la regarder. Dans l’hémisphère nord, nous regardons généralement vers le sud pour voir la Lune (ou le Soleil) traverser notre ciel. Dans l’hémisphère sud, les gens regardent généralement vers le nord pour voir la Lune (ou le Soleil) traverser le ciel. »

Un schéma simple pour comprendre. Les objets ne sont pas à l’échelle. // Source : Canva/montage Numerama

Enfin, rappelons que lorsque nous voyons les phases de la Lune (peu importe dans quel sens et depuis quel hémisphère), ce n’est pas l’ombre de la Terre que nous observons. Cela arrive uniquement pendant les éclipses lunaires. Or, il n’y en a pas tous les mois. Les phases correspondent en vérité au passage du jour et de la nuit sur la Lune. Une partie de la Lune fait face au Soleil, tandis que l’autre est plongée dans la nuit. Depuis la Terre, nous voyons la face visible de la Lune « changer » au cours d’une lunaison — mais la Lune elle-même ne change pas.

