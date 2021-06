Une « Super Lune des fraises » semble annoncée pour ce jeudi 24 juin 2021. Pourtant, la Lune ne sera ni « super » ni « aux fraises ». Elle sera tout simplement... pleine.

« Super Lune des fraises ce jeudi », « Pleine lune des fraises 2021 », « la super lune aux fraises », « la dernière pleine Lune de 2021 »… Après la soi-disant « super Lune des fleurs » en mai dernier, le satellite naturel de la Terre est encore une fois affublé de surnoms bien étranges. Le 23 juin 2021, la Nasa a même mis en ligne une publication de blog détaillant comment observer la « Lune des fraises – la dernière Superlune de 2021 ! ».

Pourtant, mieux vaut ne pas s’attendre à contempler une Lune différente de d’habitude le soir du 24 juin. Aucune chance de voir sa face visible subitement couverte de ces petits végétaux rouges, ni même d’observer une Lune « super ».

Pas la dernière pleine Lune de 2021

Comme l’a résumé le médiateur scientifique Pierre Henriquet sur Twitter, la pleine Lune qui a bien lieu ce 24 juin 2021 ne sera absolument pas la dernière de l’année. La pleine Lune a lieu tous les 29 jours environ. À la pleine Lune, la Lune est à l’opposé du Soleil : sa face visible est entièrement illuminée par l’étoile. Le spécialiste ajoute qu’à l’œil nu, on ne percevra aucune différence avec les autres pleine Lune.

Ce que l’on peut dire d’intéressant sur cette pleine Lune, en revanche, est qu’elle a lieu précisément à 20h39 ce jeudi 24 juin. Il se trouve également que la pleine Lune du 24 juin culmine à sa plus faible hauteur de l’année 2021.

Pas une Super Lune

La Nasa présente d’abord l’événement comme « la dernière superlune de l’année ». Pourtant, quelques lignes plus loin, l’agence spatiale précise que « la superlune n’est pas un terme astronomique officiel. »

L’expression « Super Lune » est régulièrement utilisée pour désigner le moment où une pleine Lune coïncide à peu près avec le moment où la Lune est au plus près de la Terre. L’orbite de la Lune autour de la Terre est globalement circulaire, mais il existe une petite variation de distance. Lors du périgée, la distance à la Terre est minimale, d’environ 363 300 kilomètres. Lors de l’apogée, cette distance est maximale, d’environ 405 500 kilomètres. Ces changements de distance font varier le diamètre apparent de la Lune, mais cela est imperceptible à l’œil nu.

Les astronomes préfèrent parler de « périgée-syzygie » pour désigner cette situation, plutôt que de « Super Lune ». D’autant plus que l’expression de « Super Lune » provient de l’astrologie : elle a été créée par l’astrologue Richard Nolle en 1979 (qui se présente même dans sa bio sur Twitter comme le « créateur de la SuperLune »). L’astrologie consiste à interpréter symboliquement les positions et les mouvements des astres, ce qui n’est pas la même chose que l’astronomie, c’est-à-dire la science de l’observation des astres.

Ce 24 juin, la Lune est au périgée à 11h54, à une distance de 359 956 kilomètres de la Terre. La pleine Lune ayant lieu à 20h39, il y a à peu près coïncidence des deux phénomènes. On peut envisager de parler de « périgée-syzygie », plutôt que de « super Lune ».

Pas de fraises sur la Lune

Évidemment, il ne faut pas s’imaginer que la Lune sera couverte de fraises le 24 juin. La « Lune des fraises » n’existe pas pour les astronomes. Il s’agit d’un emprunt à une tradition culturelle nord-américaine : les Amérindiens utilisaient des noms symboliques pour faire référence aux différents mois lunaires (et pas uniquement pour parler de la pleine Lune).

Ces noms sont listés dans The Old Farmer’s Almanac (« L’Almanach du vieux fermier »), un périodique américain créé au 18è siècle. Le périodique précise d’ailleurs que beaucoup de ces surnoms sont des interprétations en anglais de mots qui étaient utilisés dans les langues amérindiennes. Le fait que la Nasa reprenne l’expression de « Lune des fraises » peut contribuer à créer une confusion entre la tradition culturelle et les faits scientifiques.

Pour résumer, ce jeudi 24 juin la Lune sera comme d’habitude, ni « super » ni « aux fraises ». Et c’est déjà un joli spectacle, dont vous pourrez profiter si le ciel est dégagé.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo