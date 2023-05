Découvrir une roche que l’on pense être une météorite est excitant. Mais, avant de l’attraper, patience : ce n’est pas une bonne idée de la toucher à mains nues.

Une roche est tombée sur une maison, le lundi 8 mai 2023. Cet objet pourrait bien être d’origine extraterrestre : ce serait une météorite, provenant sans doute de l’essaim d’étoiles filantes des Êta aquarides, habituellement actif entre fin avril et début mai. La météorite a traversé le toit de l’habitation, dans le New Jersey, avant de finir sa chute sur le sol d’une chambre, a rapporté USA Today.

La découvreuse de la roche, Suzy Kop, a expliqué aux médias locaux qu’elle avait touché l’objet, pensant qu’il s’agissait d’un simple caillou. Elle a raconté avoir été surprise de constater qu’il était chaud. Ni les astronomes, ni les chasseurs de météorites ne seront surpris par cette information, mais elle peut étonner, si l’on ne connait rien aux météorites. Si vous pensez avoir découvert une météorite, bravo, car trouver des roches extraterrestres est rare. Mais, il est vraiment recommandé de ne pas se jeter dessus pour la toucher à mains nues.

Toucher une météorite est tentant, mais ce n’est pas conseillé. // Source : Canva

Une météorite tout juste tombée peut provoquer une brûlure (de froid)

Le risque de brûlure existe. Non pas une brûlure de chaud, mais de froid. Le médiateur scientifique Pierre Henriquet le rappelait sur Twitter en février 2022, alors qu’une météorite avait été découverte en France. « Lorsqu’une météorite arrive au sol, elle est glacée (de l’ordre de −30° C) et met un certain temps pour revenir à température ambiante », résumait-il. Or, pour nous, ce froid intense peut se traduire par une sensation de chaud au toucher.

Même si la roche a connu une friction avec l’air en entrant dans l’atmosphère terrestre, cela ne dure que quelques dizaines de secondes. Soit, « de quoi brûler la surface, mais largement pas de quoi permettre à la chaleur de se diffuser dans la masse de la roche », concluait le médiateur.

Alors, que faire avec cette météorite ?

On évite donc de toucher avec sa main une roche que l’on soupçonne d’être une météorite. Vigie-Ciel, le programme de science participative du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, émet ses recommandations régulièrement à ce sujet. Lors d’une recherche de météorite à Aiguillon en 2021, Vigie-Ciel conseillait ainsi de ramasser la roche « dans un sac en plastique propre ou dans du papier d’aluminium propre ».

Dans l’idéal, il faut même prendre en photo la roche avant de la déplacer, pour se souvenir de l’endroit de sa trouvaille. On peut même utiliser le GPS de son smartphone pour noter son emplacement. Il est recommandé de signaler la découverte sur le site de Vigie-Ciel, qui pourra ensuite vous aider à l’identifier. Quant à savoir si cette météorite que vous avez ramassée vous appartient, la loi n’est pas bien claire : le juge peut donc se retrouver à devoir trancher, en décidant, par exemple, que la météorite venant du ciel, c’est son découvreur qui en devient propriétaire.

Par ailleurs, n’approchez jamais un aimant de la météorite. Cela risquerait d’altérer les propriétés magnétiques de la roche, enregistrées pendant la formation de la météorite ou de son voyage dans le système solaire.

