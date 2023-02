Une météorite vient d’être découverte en France. Elle provient de l’astéroïde 2023 CX1, tombé dans l’atmosphère terrestre en faisant une belle étoile filante. Si vous trouviez une météorite, que faudrait-il faire ?

Un fragment de l’astéroïde tombé en France a déjà été retrouvé. C’est une étudiante, Loïs Leblanc, qui a fait la découverte de cette première météorite le 15 février 2023, en Seine-Maritime. La recherche de morceaux issus de l’astéroïde très brillant 2023 CX1 continue, car il n’est pas impossible que d’autres bouts soient tombés en France. L’objet vient de très loin : l’astéroïde évoluait entre les orbites de Mars et Jupiter.

Vous avez envie de chercher vous aussi des météorites ? C’est possible, mais il y a quelques conseils à connaître lorsqu’on découvre un tel objet. Vigie-Ciel, le programme de sciences participatives du Muséum national d’histoire naturelle, a donné quelques recommandations pour la recherche de météorites. Vous pouvez d’ailleurs contacter Vigie-Ciel pour les informer d’une telle découverte.

Comment savoir si j’ai bien trouvé une météorite ?

Plusieurs indices permettent de savoir si vous êtes bien en présence d’une météorite, c’est-à-dire d’un objet d’origine extra-terrestre :

La surface de l’objet est noire : cette fine pellicule sombre est la croûte de fusion de la météorite, qui confirme qu’elle est passée à travers l’atmosphère terrestre.

Si l’objet est cassé, on peut voir l’intérieur de la météorite, souvent plus clair que cette surface.

Une météorite possède des faces plates, séparées par des arêtes nettes, arrondies (pas tranchantes), car elle est le résultat de la fragmentation d’un objet plus imposant.

La présence de métal est aussi un indice : on peut le voir sous forme de grains brillants.

Fragment de la météorite de Gibeon. // Source : Nelly Lesage pour Numerama

Attention avant de toucher une météorite

Patientez un peu avant de déplacer l’objet et de le manipuler : notez d’abord les coordonnées de votre trouvaille et prenez là en photo à l’endroit où elle se trouve. Ensuite, pour toucher la roche, portez des gants ou utilisez un sac en plastique propre.

Attention, il ne faut surtout pas approcher un aimant de la météorite, car vous pourriez altérer les propriétés magnétiques de la roche. « Au cours de sa formation (ou même de son voyage ensuite dans le système solaire), ce bloc a pu enregistrer des informations magnétiques, figées dans la matière, et très importantes pour les scientifiques. Passer un aimant dessus les efface », résume le médiateur scientifique Pierre Henriquet sur Twitter.

Méfiez-vous également du risque de brûlure… mais, pas de chaud, de froid, prévient par ailleurs Pierre Henriquet. Si la météorite est tout juste tombée, elle est encore extrêmement froide (environ −30° C) et il faut du temps pour qu’elle se réchauffe et que l’on puisse la manipuler sans risque.

