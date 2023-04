L’astéroïde Phaéton ne cesse de surprendre les scientifiques. Comme les comètes, il forme une queue en s’approchant du Soleil. Mais, elle ne serait pas poussiéreuse, comme on le pensait.

Que cache l’astéroïde bleu Phaéton ? Cet objet étrange fascine les scientifiques depuis des années. Une nouvelle étude, publiée le 25 avril 2023 dans The Planetary Science Journal et relayée par la Nasa, montre que l’astéroïde Phaéton s’avère encore plus étonnant que ce que l’on savait déjà de lui.

Phaéton a été découvert en 1983. L’une de ses particularités bien connues est sa tendance à se comporter comme une comète. L’objet « s’approche plus près du Soleil que tout autre astéroïde connu de cette taille », soulignent les auteurs dans l’étude. Alors que l’astéroïde s’approche de l’étoile, il forme une queue, considérée comme l’origine d’une pluie d’étoiles filantes, les Géminides. Pour un astéroïde, ce comportement est atypique : ces objets sont normalement rocheux et ne forment pas ce genre de panache, à l’inverse des comètes composées de glace se vaporisant à l’approche de l’étoile.

La queue de Phaéton ne peut pas être poussiéreuse

On pensait que le comportement cométaire de Phaéton devait venir de poussière s’échappant de l’astéroïde. La nouvelle étude vient bouleverser cette hypothèse, car on y lit que « l’éclat et la queue observés ne peuvent pas être attribués à des grains de poussière de quelque forme que ce soit. » Phaéton n’aurait aucunement une queue poussiéreuse, mais une queue de sodium (sous forme de gaz).

Pour faire cette découverte, les scientifiques ont étudié Phaéton lors de son dernier périhélie (lorsque l’astéroïde passe au plus près du Soleil), en 2022. Grâce aux observations de SoHO, l’Observatoire solaire et héliosphérique de la Nasa et de l’ESA, les chercheurs ont analysé la queue de Phaéton. SoHO est équipé de filtres colorés, qui détectent autant le sodium que la poussière. La queue de Phaéton est apparue brillante dans le filtre détectant le sodium, mais n’a pas été visible avec le filtre détectant la poussière.

Le filtre orange de SoHo à gauche, sensible au sodium. À droite, le filtre bleu sensible à la poussière. Phaéton ne brille qu’à gauche. // Source : ESA/NASA/Qicheng Zhang

D’autres objets comme Phaéton existent-ils près du Soleil ?

« Nous obtenons un résultat très intéressant qui bouleverse 14 années de réflexion sur un objet bien connu », indique l’un des membres de l’équipe de recherche, l’astrophysicien Karl Battams du Naval Research Laboratory, cité par la Nasa. C’est d’autant plus notable que SoHO a été utilisé dans un objectif qui n’est absolument pas le sien à la base — l’observatoire vise à étudier le Soleil, non les astéroïdes.

Les chercheurs se demandent d’ailleurs si d’autres objets découverts avec SoHO, décrits comme des comètes, pourraient finalement ne pas en être. Certains d’entre eux pourraient aussi être des astéroïdes semblables à Phaéton. Il reste aussi à lever un mystère sur Phaéton : s’il n’éjecte pas de poussière, d’où viennent les Géminides ? Un scénario serait un événement perturbateur subi par l’astéroïde il y a des milliers d’années, à l’origine de la pluie d’étoiles filantes que nous admirons encore de nos jours, en fin d’année.

