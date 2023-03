La nouvelle combinaison spatiale d’Axiom et de la Nasa arbore une couleur sombre, éloignée du blanc que l’on attribue habituellement aux astronautes. D’ailleurs, pour quelles raisons leurs combinaisons sont-elles toujours de cette couleur ?

Dans un peu plus de 2 ans, quatre astronautes s’envoleront vers la Lune, dans le cadre de la mission Artémis III. Et, pour explorer le vaste pôle Sud du satellite de la Terre, les astronautes porteront la AxEMU. Cette combinaison spatiale de nouvelle génération, dévoilée le 15 mars 2023, a intrigué par sa couleur noire.

Une couleur inhabituelle pour une mission spatiale de cette ampleur qui ne sera sûrement pas réutilisée. Comme il s’agit d’un prototype, Axiom explique dans son communiqué de presse avoir utilisé la couleur noire « pour dissimuler le design exclusif de la combinaison ». Les couleurs sombres de la combinaison devraient donc être remplacées par le blanc, couleur traditionnelle pour des missions de cette importance.

La nouvelle tenue comporte aussi du orange et du bleu. // Source : axiomspace

Du blanc pour aller sur la Lune, un classique

Généralement, les astronautes ont plutôt l’habitude de porter des combinaisons blanches. Et, si la Nasa a choisi cette couleur, c’est pour une raison simple.

Le blanc est la seule couleur capable de réfléchir les radiations du Soleil. Pour des sorties dans l’espace, où l’astronaute sera confronté à une chaleur pouvant monter jusqu’à 150 °C, il est alors primordial de protéger au maximum le corps humain d’un énorme coup de chaud. C’est la même situation sur la Lune, où la température peut atteindre 123 °C.

Pour les astronautes, l’usage de la couleur blanche permet également de mieux se voir dans l’espace. Du fait de l’obscurité importante de l’Univers, le blanc reste la couleur la plus visible, ce qui permet à chaque astronaute de pouvoir être vu par les autres.

Un astronaute avec une combinaison blanche. // Source : Wallpaperflare

Au-delà des paramètres techniques, l’utilisation de combinaisons blanches est devenue un impératif pour les missions les plus importantes, qui sont aussi les plus médiatisées. C’est à la couleur blanche que le grand public pense en premier lorsqu’il est question d’astronautes. Les combinaisons blanches ont toujours été là lorsque l’humain a écrit les plus grands chapitres de son histoire spatiale. De Neil Armstrong à Thomas Pesquet, tous l’ont utilisé.

Pour le retour historique d’humains sur la Lune, plus de 50 ans après le dernier voyage, nul doute que le blanc des combinaisons sera présent sur toutes les photos et vidéos des astronautes.

L’orange, une autre couleur souvent utilisée sur les combis d’astronautes

Les astronautes peuvent aussi porter des combinaisons orange. Cette couleur est plus utilisée dans le cas de simples trajets entre la Terre et l’espace, et de missions qui ne nécessitent pas des sorties humaines dans l’espace. L’utilisation du orange permet surtout à son porteur d’être repéré rapidement, en cas de problème l’obligeant à quitter sa capsule.

