Saturne n’est plus la planète avec le plus de lunes dans le système solaire. La planète aux anneaux repasse derrière Jupiter, autour de laquelle 12 nouveaux satellites ont été découverts.

Quelle planète a le plus de lunes dans le système solaire ? Depuis 2019, il s’agissait de Saturne, juste devant Jupiter. De nouveaux satellites découverts autour de Jupiter changent la situation : elle redevient la « reine des lunes » du système solaire, selon les informations de Sky & Telescope, repérées par ScienceAlert le 6 février 2023.

Le Centre des planètes mineures, chargé de collecter les observations d’objets dans le système solaire, a publié de nouvelles données sur 12 nouveaux satellites naturels de Jupiter. Le nombre de lunes tournoyant autour de Jupiter passe ainsi de 80 à 92. Soit davantage que le nombre de lunes connues autour de Saturne, 83 (dont 20 qui doivent encore être nommées officiellement par l’Union astronomique internationale).

Que sait-on des nouvelles lunes de Jupiter ?

Elles sont petites et éloignées de la planète géante : il leur faut plus de 340 jours pour réaliser une orbite autour de la planète. Ces corps ont certainement été capturés par Jupiter, comparable à une sorte de mini système solaire. Cette hypothèse est liée au fait que les orbites des lunes sont rétrogrades (c’est-à-dire, que les lunes tournent dans le sens inverse des lunes les plus proches de Jupiter).

Jupiter et ses principales lunes : Io, Europe, Ganymède et Callisto. // Source : Flickr/CC/Kevin Gill

La découverte de ces nouvelles lunes est une bonne nouvelle pour l’exploration spatiale. Le système de Jupiter sera la cible de plusieurs missions dans les années à venir. L’Europe part à la conquête de Jupiter en 2023 avec la mission JUICE. L’année suivante, c’est la Nasa qui vise le départ de sa mission Europa Clipper. Même la Chine compte explorer Jupiter dans la décennie 2030. Ces nouvelles lunes joviennes pourraient être des cibles intéressantes à étudier de plus près.

Saturne pourrait repasser devant Jupiter

Néanmoins, la victoire de Jupiter sur Saturne n’est peut-être que temporaire. Jupiter a davantage de lunes confirmées que Saturne pour l’instant, mais il suffira de nouvelles données pour renverser la situation. Les scientifiques pensent que des satellites de Saturne auraient pu être formés lors d’une collision qui aurait perturbé une ancienne lune plus grande. Pour l’heure, tous les fragments n’ont pas été observés assez précisément pour qu’on les considère comme des lunes. Mais, si l’on pouvait un jour recenser tous ces objets mesurant au moins 3 km de long, Saturne pourrait redevenir la reine des lunes du système solaire, devant Jupiter.

La recherche de lunes dans le système solaire est un processus lent et complexe. Alors que quelques semaines d’observation peuvent suffire pour confirmer l’existence d’une comète ou d’un astéroïde, il faut souvent plus de temps pour les lunes orbitant autour de planètes. Comme le souligne Sky & Telescope, la trajectoire d’une lune dépend à la fois de la gravité de la planète à laquelle elle est liée et du Soleil. En plus, il faut observer la lune sur une orbite complète pour confirmer qu’elle tourne bien autour de la planète. Les lunes les plus éloignées de Jupiter mettent environ 2 ans pour faire un seul tour.

