Une vidéo de Cosmic Perspective propose de revivre le décollage du Space Launch System (SLS), dans le cadre de la mission Artémis 1. Un soin particulier a été apporté au traitement du son, pour que le rendu soit spectaculaire.

C’était le 16 novembre dernier. Vers 8 heures du matin (heure de Paris), la fusée Space Launch System (SLS) s’élançait vers l’espace. Objectif : envoyer la capsule Orion vers la Lune, afin qu’elle fasse le tour du satellite puis revienne sur Terre. Cette mission, Artémis 1, constitue la première étape du retour des astronautes sur la surface lunaire.

Si l’aventure de la capsule Orion n’est pas encore finie — elle se trouve dans les parages de la Lune, en date du 21 novembre –, l’agence spatiale américaine peut au moins se dire que le SLS a fonctionné : le tir du 16 novembre s’est bien passé, ce qui a été une immense source de soulagement. Un échec aurait été terrible pour la suite du programme Artémis.

La plus grosse fusée de la Nasa

Vous avez peut-être suivi en direct, depuis la France, cette première étape du retour de l’humanité sur la Lune. De plus, vous avez sûrement admiré aussi les superbes photos montrant le décollage du SLS, que la Nasa a partagées peu après. Ce qu’il a manqué, peut-être, c’est la « sensation » d’y être ; de percevoir le rugissement des moteurs.

À défaut de pouvoir vous ramener dans le temps et vous transporter en Floride pour assister au vol, il reste possible de faire un peu illusion avec une vidéo proposée par la chaîne Cosmic Perspective. Celle-ci vient de partager, lundi 21 novembre, une vidéo qui fait la part belle à la captation du son aux alentours du centre spatial Kennedy — le pas de tir du SLS.

Les moteurs du SLS en action. // Source : NASA/Joel Kowsky

« Nous avons rassemblé nos moments audio préférés, tirés de nos caméras et de nos microphones positionnés autour du Kennedy Space Center de la NASA, y compris une installation d’enregistrement à distance à seulement 350 mètres de la tour de lancement », fait savoir Cosmic Perspective, qui est d’ailleurs habituée à ce genre d’expérience.

La partie sonore démarre à partir de 3 minutes — n’hésitez pas d’ailleurs à monter un peu le volume pour en profiter, mais gare à vos oreilles : la mise à feu de l’étage principal ainsi que des deux propulseurs latéraux est vraiment bruyante. On a presque l’impression de se trouver au pied de la fusée. Plusieurs angles de vue sont proposés au fil de la vidéo.

On ne reverra pas le Space Launch System revoler de sitôt : la prochaine mission du SLS est attendue pour l’année 2024, lorsque sera lancée Artémis 2. Il s’agira cette fois de reproduire le même vol qu’avec Artémis 1, à ceci près que la capsule Orion accueillera cette fois un équipage à bord. Les prochaines missions sont attendues en 2025, 2027 et 2028, pour Artémis 3, 4 et 5.