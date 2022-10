Une photo impressionnante du fantôme d’une ancienne étoile a été prise par l’Observatoire européen austral. Il s’agit des restes d’une supernova, située à 800 années-lumière de la Terra. Aussi impressionnant qu’effrayant.

L’Observatoire européen austral (ESO) a réussi un exploit : prendre en photo un fantôme. Cela pourrait être une nouvelle macabre pour Halloween, mais il ne s’agit heureusement pas d’un vrai macchabée : l’ESO est parvenu à capturer les traces de la présence d’une ancienne étoile géante. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle donne des frissons tant elle est impressionnante.

Une ancienne étoile gigantesque

L’ESO, dont les télescopes sont situés dans le désert d’Atacama au Chili, a donné quelques explications sur le cliché. « Cette magnifique tapisserie de couleurs montre les restes fantomatiques d’une étoile gigantesque. » L’étoile en question, nommée Vela, aurait explosé il y a 11 000 ans en formant une supernova, explique l’ESO. Aujourd’hui, « la structure sinueuse de nuages roses et orange » que l’on peut voir dans l’image sont les restes de cette déflagration.

On peut voir un « fantôme » sur cette photo. // Source : ESO

La surface prise en photo est énorme : « on pourrait faire tenir neuf pleines Lune dans cette image, et le nuage entier est encore plus grand », précise l’ESO. Le lieu pris en photo est de plus relativement proche : il se situe à « seulement » 800 années-lumière de la Terre, ce qui en fait « l’un des vestiges de supernova les plus proches que nous connaissions ».

Les supernovas sont des évènements absolument impressionnants : « ces explosions provoquent des ondes de choc qui se déplacent dans le gaz environnant, le comprimant et créant des structures filiformes complexes ». C’est ce que l’on peut voir dans le cliché, d’anciennes traces fantomatiques d’une explosion spectaculaire. À la fois impressionnant et un peu lugubre — parfait pour Halloween.