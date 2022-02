Certaines étoiles achèvent leur vie dans une explosion spectaculaire : la supernova. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Les étoiles ne sont pas éternelles, y compris le Soleil. L’évolution qui les attend, une fois qu’elles sont arrivées à la fin de leur vie, dépend de leur masse de départ. Les plus massives deviennent des trous noirs ou des étoiles à neutrons ; les moins massives terminent en naine blanche. Notre Soleil entre dans la deuxième catégorie. Il n’est pas non plus assez massif pour devenir une supernova.

Une supernova ? C’est tout simplement l’explosion d’une étoile. C’est même « la plus grande explosion qui se produit dans l’espace », d’après la Nasa. L’événement est spectaculaire, mais très rare.

Celles que les astronomes découvrent sont généralement localisées dans d’autres galaxies. Il est plus complexe d’observer des supernovae à l’intérieur de la Voie lactée, car la poussière gêne leur observation. La dernière supernova à avoir été observée en direct dans notre galaxie est SN 1604 : elle a été étudiée en détail par Kepler en 1604.

Comment passe-t-on d’une étoile à une supernova ?

Comment survient une supernova ? Le phénomène implique « un changement dans le noyau, ou le centre, d’une étoile », explique la Nasa. Cela peut arriver de deux manières différentes :

Lorsqu’une étoile seule et massive arrive en fin de vie. Peu à peu, l’étoile vient à manquer de combustible, une partie de sa masse se loge dans son noyau. Mais ce noyau devient si lourd qu’il finit par s’effondrer : c’est l’explosion. Pour les étoiles qui ont une masse d’environ 10 fois celle de notre Soleil, la supernova peut donner naissance à un trou noir.

Dans des systèmes binaires, composés de deux étoiles. L’une des étoiles et une naine blanche, qui absorbe de la matière de sa compagne. La naine blanche finit par accumuler trop de matière : c’est l’explosion.

Observer une supernova est certainement mémorable. « Ces événements spectaculaires peuvent être si brillants qu’ils éclipsent l’ensemble de leurs galaxies pendant quelques jours, voire des mois. Ils peuvent être vus à travers l’Univers », selon la Nasa.

Même si les supernovae sont des événements très brefs, elles intéressent les scientifiques. Elles peuvent par exemple aider à montrer que l’Univers est en expansion. Elles semblent aussi jouer un rôle important dans la manière dont les éléments chimiques sont répartis dans l’Univers : la projection des débris dans l’espace fait voyager les éléments, qui formeront de nouvelles étoiles ou des planètes.

Les supernovae sont rares : les astronomes estiment que deux à trois supernovae se produisent chaque siècle dans des galaxies semblables à la nôtre. Voilà pourquoi il est parfois tentant de s’enthousiasmer dès qu’une étoile change de comportement (et qu’on a du mal à expliquer pourquoi) : une récente baisse de luminosité de Bételgeuse avait pu faire parler de supernova, mais pour l’instant la grosse étoile n’a toujours pas explosé.