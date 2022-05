Les scientifiques de l’ESO ont révélé leurs nouveaux résultats : la première photo de Sagittarius A*, le trou noir au centre de notre galaxie, la Voie lactée.

On se souvient, en 2019, de cet événement historique : la première photo réelle d’un trou noir. C’était le trou noir au centre au centre d’une autre galaxie que la nôtre, M87. On le devait grâce à l’Event Horizon Telescope (EHT), un réseau d’observatoires formant, ensemble, le plus grand télescope de la planète.

Ce jeudi 12 mai 2022, lors d’une conférence de presse tout aussi historique, c’est la première photo du trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, qui a été révélé. Voici Sagittarius A* :

Le trou noir au centre de la Voie lactée. // Source : ESO/EHT

Une photo à 25 640 années-lumière de nous

Sagittarius A* est situé à 25 640 années-lumière de notre planète, et il pèse 4,152 millions de masses solaires.

On doit ce résultat photographique au travail de centaines de scientifiques. C’est un travail de recherche qui a duré au moins 5 ans, mobilisant des superordinateurs permettant de combiner et d’analyser d’immenses paquets de données. De nouveaux outils sophistiqués ont été mis au point spécialement pour obtenir cette image exceptionnelle.

La photo ne permet pas de regarder le trou noir lui-même à proprement parler, car celui-ci est « complètement sombre ». Mais il s’agit bien du trou noir : les traces orangées que vous observez, c’est le gaz tout autour, et la tâche sombre au centre est le trou noir lui-même.

Durant la conférence de presse, les scientifiques ont relevé la similarité avec le précédent trou noir pris en photo au sein de M87. Il s’agit d’un élément important : cela va permettre aux scientifiques d’étudier les points communs entre ces objets célestes, qui étaient jusqu’à maintenant si insaisissables. Mais ils ont également des différences notables, car ce n’est pas le même type de trou noir.

À gauche, le trou noir au coeur de M87, à droite, le trou noir au coeur de la Voie lactée. // Source : ESO/EHT

« Les scientifiques sont particulièrement enthousiastes à l’idée de disposer enfin d’images de deux trous noirs de tailles très différentes, ce qui leur offre la possibilité de comprendre comment ils se comparent et contrastent », précise l’ESO.

La confirmation photographique de l’existence des trous noirs, à travers non plus une seule photo d’un seul trou noir, mais deux photos de deux trous noirs, permet également reconfirmer la prédiction émise par Einstein il y a plusieurs décennies.

« Mission accomplie ? Oui, mais il y a tellement encore à accomplir », a conclu l’ESO, rappelant que les scientifiques cherchent aussi à obtenir des vidéos de trous noirs.