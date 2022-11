Un essaim d’étoiles filantes est à admirer en novembre 2022. La Lune et plusieurs planètes visibles à l’œil nu sont aussi au programme.

En octobre, le ciel a offert un superbe spectacle aux Français et Françaises : une éclipse partielle de Soleil. Novembre 2022 réserve aussi son lot de surprises astronomiques. Alors, tandis que les températures rafraichissent et que les jours raccourcissent, ne vous découragez pas pour autant et continuez les observations.

Voilà les phénomènes astronomiques à voir absolument en novembre 2022.

Les phases de la Lune

Notre planète n’a qu’un seul satellite naturel : la Lune. C’est aussi l’unique endroit foulé par l’humanité en dehors de la Terre. L’astre est idéal pour débuter en astronomie : vous pouvez suivre ses phases tout au long du mois.

Le mardi 1er novembre , c’est le premier quartier de Lune. L’astre est en quadrature Est. Concrètement, on peut voir une demi Lune.

, c’est le premier quartier de Lune. L’astre est en quadrature Est. Concrètement, on peut voir une demi Lune. Le mardi 8 novembre , c’est la pleine Lune. Cela veut dire que la face de la Lune tournée vers la Terre est entièrement éclairée par le Soleil.

, c’est la pleine Lune. Cela veut dire que la face de la Lune tournée vers la Terre est entièrement éclairée par le Soleil. Le mercredi 16 novembre est le moment du dernier quartier. La face de la Lune est de nouveau visible à moitié. La Lune est quadrature Ouest.

est le moment du dernier quartier. La face de la Lune est de nouveau visible à moitié. La Lune est quadrature Ouest. Le mercredi 23 novembre , le satellite est introuvable dans le ciel, car c’est la phase de la nouvelle Lune.

, le satellite est introuvable dans le ciel, car c’est la phase de la nouvelle Lune. Enfin, le mercredi 30 novembre, c’est le retour du premier quartier.

La Lune, toujours aussi fascinante. // Source : Canva

Les planètes observables à l’œil nu

Mercure et Vénus sont absentes du ciel en novembre 2022. Cependant, il reste d’autres planètes dont vous pouvez admirer l’éclat sans aucun instrument : Mars, Jupiter et Saturne. Voici quand et dans quelles constellations les trouver.

Mars Jupiter Saturne Du 1er au 6 Mars 20h20 – 7h40 Jupiter 17h30 – 3h20 Saturne 17h30 – 23h30 Du 7 au 13 Mars 19h50 – 7h50 Jupiter 17h20 – 2h50 Saturne 17h20 – 23h Du 14 au 20 Mars 19h10 – 8h Jupiter 17h10 – 2h20 Saturne 17h10 – 22h40 Du 21 au 27 Mars 18h40 – 8h10 Jupiter 17h10 – 1h50 Saturne 17h10 – 22h10 Du 28 au 30 Mars 18h – 8h20 Jupiter 17h – 1h30 Saturne 17h – 21h50 Constellation Mars Taureau Jupiter Poissons Saturne Capricorne

Les autres phénomènes astronomiques

D’autres phénomènes remarquables rythment le mois de novembre 2022 dans le ciel.

Le mardi 1er novembre , la Lune rend une petite visite à Saturne.

, la Lune rend une petite visite à Saturne. Elle est suivie d’une autre visite de la Lune rendue à Jupiter, le vendredi 4 novembre .

. Le mardi 8 novembre , une éclipse totale de Lune a lieu. Par contre, la France ne peut pas en profiter, car l’éclipse est visible depuis le Pacifique.

, une éclipse totale de Lune a lieu. Par contre, la France ne peut pas en profiter, car l’éclipse est visible depuis le Pacifique. Le jeudi 10 novembre , la Lune gibbeuse s’approche de Mars.

, la Lune gibbeuse s’approche de Mars. Le lundi 14 novembre , remarquez que Mars se trouve pile entre les 2 cornes de la constellation du Taureau.

, remarquez que Mars se trouve pile entre les 2 cornes de la constellation du Taureau. Le jeudi 17 novembre correspond au maximum de l’essaim des Léonides. Ces étoiles filantes étonnent par leur rapidité : elles se déplacent bien plus vite que les célèbres Perséides.

Le mardi 29 novembre, Saturne et la Lune se retrouvent.

Désormais, vous savez quand profiter des divers phénomènes astronomiques du mois de novembre 2022. On vous souhaite de belles observations !