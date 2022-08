La Nasa lance ce lundi 29 août 2022 la première mission de son ambitieux programme Artémis. À long terme, l’agence vise le retour des humains sur la Lune. Le premier vol est un essai avec une capsule inhabitée.

C’est le grand jour pour la Nasa : celui du décollage de la première mission du programme Artémis, grâce auquel l’agence veut renvoyer des humains sur la Lune. Pour ce premier lancement, il n’y a aucun équipage à bord (mis à part une peluche à l’effigie de Snoopy) : il s’agit d’un essai, visant à préparer les futurs vols habités, qui doivent reprendre à partir de la mission Artémis II.

Cela n’en reste pas moins une étape décisive pour la Nasa, 50 ans après la dernière mission lunaire du programme Apollo. Il ne faut pas se louper, car la suite du programme en dépend. Chaque étape de cette longue mission de 6 semaines sera donc étroitement surveillée.

Suivez en direct le lancement d’Artémis I vers la Lune

Le décollage de la fusée, qui est la première étape de la mission Artémis I, est à suivre en ligne et en direct.

Quand ? Le lundi 29 août 2022, à partir de 12h30, heure française.

Le lundi 29 août 2022, à partir de 12h30, heure française. Où ? Sur la chaine YouTube de la Nasa, ou directement dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Sur la chaine YouTube de la Nasa, ou directement dans la vidéo intégrée ci-dessous. Quoi ? Le décollage de la mission Artémis I, depuis le centre spatial Kennedy en Floride, en direction de la Lune.

À quoi faut-il s’attendre lors de ce décollage ?

Lorsque l’événement en direct de la Nasa va commencer, il ne faut pas s’attendre à voir tout de suite le décollage se produire. Le lancement de la fusée, baptisée Space Launch System (SLS), avec à son bord la capsule spatiale Orion inhabitée, n’adviendra que plus tard. La fenêtre de tir s’ouvre à partir de 14h33, et ce, pour une durée de 2h. Cela veut donc dire que la mission Artémis I peut être lancée à n’importe quel instant, dans cet intervalle de temps (au cours duquel les conditions pour réussir la mission sont idéales).

Lorsque la Nasa aura décidé que c’est le bon moment, tout devrait aller très vite. En à peine 2 minutes et demie, le SLS aura laissé loin derrière lui son aire de lancement, le Launch Complex 39-Pad B, et aura pris de l’élan. Durant les 6 minutes suivantes, la fusée va continuer à prendre de l’altitude et à accélérer. Puis, la prochaine étape importante constituera à lancer correctement Orion sur sa trajectoire vers la Lune.

Le Space Launch System sur son pas de tir. // Source : Flickr/CC/Nasa HQ Photo (photo recadrée)

Il faudra alors plusieurs jours au vaisseau Orion pour atteindre le satellite naturel terrestre, autour duquel la capsule va s’insérer en orbite. Le temps de faire quelques tours, ce sera déjà le moment de repartir vers la Terre. L’entrée de la capsule dans l’atmosphère terrestre servira à ralentir Orion, qui finira sa course en déployant ses parachutes. L’atterrissage doit se faire en douceur dans l’océan Pacifique.

Si tout se passe comme ceci, la Nasa aura réussi la mission Artémis I. La voie à l’exploration habitée de la Lune sera rouverte.