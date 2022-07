Les personnes qui sont testées positives au Covid-19 se voient remettre un certificat avec un QR Code. Si la campagne de vaccination contre le covid venait à s’étendre à tous les âges, ce code ferait office de certificat de rétablissement : gardez-le donc bien précieusement.

Il n’aura échappé à personne qu’une forte nouvelle vague de contamination au covid est en cours en France. On comptait environ 85 000 cas positifs en moyenne sur les sept derniers jours en ce début juillet 2022, un nombre qui s’approche du dernier pic d’avril.

Alors que les Françaises et Français partent en vacances et que le gouvernement a choisi de ne pas prendre de mesures pour lutter contre la propagation du virus, il est probable que la vague continue de grossir au moins jusqu’au mois d’août, selon les prévisions des épidémiologistes.

Dans le cas où vous auriez contracté la maladie, il y a une recommandation à prendre en compte — en plus, bien sûr, de toutes les mesures d’isolement et des mesures barrières.

Pensez à bien garder votre QR Code

Si vous avez réalisé un autotest qui se trouve être positif, allez faire un test antigénique en pharmacie ou un test PCR afin d’obtenir un QR Code pour votre futur certificat de rétablissement.

Cette étape est nécessaire pour que vous puissiez déclarer vos cas contacts à l’assurance maladie, mais aussi obtenir une preuve de votre test positif. Vous recevez un SMS de SIDEP qui vous invite à récupérer votre document.

Il faut ensuite cliquer sur « Télécharger mon document », pour générer votre certificat de rétablissement. Vous obtenez alors un document PDF qu’il est important de conserver, car il sera plus compliqué de le retrouver par la suite.

Nous vous conseillons de le conserver sur votre ordinateur ou de l’imprimer. Toutefois, la solution la plus simple reste d’importer le certificat dans l’application TousAntiCovid. Pour ce faire, vous n’avez qu’à scanner le QR Code avec l’application, et il s’ajoutera directement à votre carnet virtuel.

À quoi sert ce QR code de certificat de rétablissement ?

Pour l’instant, ce certificat de rétablissement ne sert pas à grand-chose si vous avez moins de 60 ans, à part montrer que vous avez eu le covid et à quelle date. Toutefois, il se pourrait qu’il soit utile dans le futur, si une quatrième dose de vaccin commence à être recommandée pour tous les Français et les Françaises. Dans ce cas, ce QR Code vous servira de certificat de rétablissement et vous évitera une nouvelle vaccination, pendant plusieurs mois.

Actuellement, seules les personnes de plus de 60 ans ou immunodéprimées sont éligibles à une nouvelle dose de rappel du vaccin en France, à partir de 6 mois après leur dernière injection. Pour les plus de 80 ans, c’est trois mois. Il faut dire que ce sont toujours ces populations qui sont les plus à risque de contracter des formes graves de la maladie et de finir hospitalisées.

Les entreprises spécialisées dans les vaccins cherchent à modifier leurs solutions pour s’adapter aux variants, afin de continuer à être efficace contre les nouvelles formes du coronavirus. Ce sont en ce moment les souches BA.4 et BA.5 d’Omicron qui sévissent le plus en France.

Comment retrouver mon certificat de rétablissement ?

Pour l’instant, le site d’Ameli ne permet de récupérer qu’un certificat de vaccination. Si vous avez été testé positif ou positive au covid mais que vous avez oublié de conserver votre QR Code qui en témoigne, vous pouvez quand même le retrouver en passant par le SMS de SIDEP que vous aviez reçu.

Cliquez sur le lien qui vous permet de télécharger le certificat de test. Vous devrez à nouveau rentrer un code qui vous est envoyé par SMS, et pourrez ensuite télécharger le document voulu.