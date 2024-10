Lecture Zen Résumer l'article

Une étude menée par une clinique américaine sur 40 participants indique que la capacité à se tenir sur une jambe est un bon reflet du vieillissement en bonne santé d’une personne.

Le manque d’équilibre serait un signal préoccupant pour le vieillissement. Dans une nouvelle étude publiée fin octobre par la revue PLOS ONE et menée par la prestigieuse clinique Mayo aux États-Unis, des médecins chercheurs indiquent que rester debout sur une jambe est un bon test de performance.

Le rapport, repéré par le média Gizmodo, s’intéresse au déclin physique des individus. Les chercheurs de la Mayo Clinique ont donc voulu examiner différentes méthodes pour évaluer la santé en fonction de l’âge, avec l’intention de faciliter le suivi de notre processus de vieillissement au fil des années.

L’étude a été menée sur 40 personnes en bonne santé, âgées de plus de 50 ans, dont la moitié avait moins de 65 ans. Les participants ont réalisé plusieurs tests physiques, incluant des épreuves de force et une analyse de leur démarche (leur manière de marcher et de courir). Ils ont également effectué des tests d’équilibre, dont l’un consistait à essayer de se tenir debout sur leur jambe non dominante pendant 30 secondes.

Un test qui se confirme auprès des hommes comme des femmes

Les chercheurs ont observé qu’en vieillissant, les individus tendent à perdre de la force dans les mains et les genoux. L’indicateur le plus évident du vieillissement était le temps durant lequel une personne pouvait se tenir en équilibre sur une jambe, comme un flamant rose. Ce constat s’appliquait aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

« Ces résultats suggèrent que la durée de la posture unipodale peut servir de mesure fiable et indépendante du sexe pour évaluer le vieillissement neuromusculaire des hommes et des femmes âgés », ont conclu les scientifiques.

Pratiquer une activité physique régulière permet d’entretenir l’organisme. // Source : Freepik

Pratiquez une activité physique

« Les changements dans l’équilibre sont significatifs. Si vous avez un mauvais équilibre, vous risquez de tomber, que vous soyez en mouvement ou non. Les chutes représentent un grave danger pour la santé avec des conséquences sérieuses » explique Kenton Kaufman, chercheur à la Mayo Clinique.

Selon lui, tant que l’on parvient à se tenir sur une jambe pendant 30 secondes, cela indique que l’on est sur la bonne voie. Cependant, si ce n’est pas le cas ou si vous souhaitez simplement renforcer votre stabilité, vous pouvez améliorer votre équilibre en effectuant régulièrement des exercices ou en gardant une activité physique. Essayez donc maintenant et vérifiez si vous n’allez pas tomber dans les escaliers à un âge plus avancé.

Pour aller plus loin La science de vos chaussures de running : quand en changer ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+