Privée de visiteurs, l'édition 2021 de la gamescom a été lancée avec une cérémonie d'ouverture très copieuse. Voilà ce qu'il faut retenir de cette présentation de deux heures.

Mercredi soir, la gamescom 2021 a officiellement été lancée, avec une cérémonie d’ouverture organisée par Geoff Keighley. Le show a tenu les joueuses et les joueurs en éveil pendant deux heures, soit une durée largement suffisante pour faire le plein d’annonces. Il y en a eu des intéressantes, d’autres beaucoup moins.

Vous avez loupé l’événement et n’avez pas le temps de regarder le replay ? Voici un récapitulatif des moments les plus marquants, dans le bon et le mauvais sens du terme. Cette fois, il n’y a pas eu un Elden Ring pour illuminer la soirée.

Les grands moments de la cérémonie d’ouverture de la gamescom 2021

Moment Waouh !

La semaine dernière, Activision et Sledgehammer ont officialisé Call of Duty : Vanguard, futur gros succès de la célèbre saga. Il a néanmoins fallu attendre la gamescom pour voir des images de gameplay de la campagne solo. Et le jeu s’annonce visuellement époustouflant, même si on connaît déjà la recette : un long couloir, très bien mis en scène, pour du grand spectacle permanent.

Call of Duty, ou le jeu pop-corn.

Moment ‘Non mais Halo quoi’

Microsoft s’est étrangement dit que sa conférence pré-gamescom était assez réussie pour se passer d’un jeu comme Halo Infinite, refilé à la conférence d’ouverture. Le jeu de tir, qui devait sortir en même temps que la Xbox Series S et la Xbox Series X, a fait le plein : une manette Elite collector, une console Xbox Series X collector, une date de sortie (8 décembre 2021), une jolie bande-annonce… Il a simplement oublié une chose : des images de gameplay.

Moment PlayStation

Cela fait maintenant un petit moment que Sony n’a pas pris la parole. Toutefois, l’ombre de la marque PlayStation était présente le temps d’officialiser une date de sortie : celle du très attendu Horizon Forbidden West. Le jeu d’action aventure aux graphismes époustouflants sera disponible le 18 février 2022, sur PS4 et PS5. Et c’est sans aucun doute la plus grande annonce de la gamescom.

Le moment faussement choupi

Du sang, des bonhommes mignons, un village à gérer, des cultes maléfiques… Il y a un peu tout cela dans Cult of the Lamb. Il sera visiblement question de monter une secte et de convertir un maximum de fidèles, dans la peau d’un agneau possédé qui a échappé à l’abattage. « Récupérez des ressources et utilisez-les pour bâtir de nouvelles structures, effectuez des rituels obscurs pour apaiser les dieux, et prononcez des sermons pour renforcer la foi de votre troupeau », indique la fiche Steam.

Le moment vraiment choupi

En juin 2019, à l’occasion de l’E3, je découvrais Lego Star Wars : The Skywalker Saga et les ambitions retrouvées de Traveler’s Tales (qui a un peu trop multiplié les adaptations du genre ces dernières années). Disparu des radars pendant de longs mois, cet énième mélange entre Star Wars et les briques ne sera pas disponible avant le printemps 2022. Pour patienter, on a droit à une bande-annonce mignonne.

Moment cowabunga !

« Quatre tortues d’enfer dans la ville. Tortues ninjas, Tortues ninjas. Chevaliers d’écailles et de vinyle. Tortues ninja, Tortues ninja. Ce sont des guerriers fantastiques. Ils sortent les nunchaks, c’est la panique. Tortues ninja, Tortues ninja. Tortues ninja, Tortues ninja » : Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge risque de rappeler de joyeux souvenirs à celles et ceux qui ont été biberonnés au dessin animé culte. En plus, on pourra jouer April.

Moment ‘Mon cerveau s’est éteint net’

Dans une conférence, il y a parfois ce moment lunaire où on ne comprend strictement rien. C’est par exemple le cas avec DokeV, qui semble faire le pont entre Fortnite et Pokémon dans un mélange étonnant. Admirez les graphismes, mais ne prêtez pas trop attention au framerate (et coupez le son).

Moment(s) remake

Comme lors de la cérémonie d’ouverture de l’E3, on a revu certains jeux comme Far Cry 6 et Death Stranding : Director’s Cut. Bref, sortez vite ces titres.

