Le chat public du nouvel opus de Diablo peut rapidement devenir agaçant. On vous dit comment le rendre silencieux.

Diablo Immortal, sorti ce 2 juin, compte déjà probablement des millions de joueurs. Blizzard, le développeur du jeu, avait annoncé plus de 30 millions de préinscriptions. La saga Diablo a en effet marqué une génération et beaucoup de gamers attendaient un nouveau titre depuis Diablo 3 sorti en 2012.

Ce nouvel opus est disponible gratuitement en free to play sur mobile et en version beta sur PC, n’importe qui peut donc le télécharger. On se rend rapidement compte de la vague de joueurs quand on s’arrête deux secondes sur cet interminable chat. Les insultes et les messages politiques pleuvent, comme d’habitude. Il est possible de désactiver la bulle de discussion ou de la restreindre uniquement à la coopération en multijoueurs (jusqu’à huit participants).

Voici la procédure :

Ouvrez le menu des paramètres.

Accédez à l’onglet « Discussion ».

Désactivez ensuite les chats selon vos préférences. Monde et Zone étant les salons de discussion les plus larges, le reste est essentiellement pour la coopération.

Maintenant, vous serez plus tranquille.