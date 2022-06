Préparez-vous à faire ronronner votre console PlayStation ou votre PC, le jeu Stray arrive le 19 juillet 2022 et il est prêt à vous faire fondre avec un héros pas comme les autres. Le jeu nous emmènera dans une ville futuriste pour incarner un adorable petit félin.

Entre les nombreux jeux d’action et d’horreur présentés lors du State of Play le 3 juin 2022, nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce de Stray, un jeu d’aventure et de plateforme qui nous permettra d’incarner un… chat.

Stray est un jeu d’aventure futuriste, de plateformes et d’exploration, où le joueur ou la joueuse incarnera un chat errant qui doit retrouver son chemin dans un monde peuplé de robots. Ça vous rappelle quelque chose ?

Vous pourrez donc prendre le contrôle d’un adorable petit félin pour tenter de le ramener chez lui, sain et sauf. En explorant ce monde cyberpunk, vous tomberez régulièrement sur des énigmes à résoudre et autres puzzles. Il faudra bien observer les décors pour trouver des solutions et des objets permettant de progresser. Un petit robot appelé B-12 suivra notamment le matou tout le long de l’aventure et lui permettra de communiquer avec d’autres robots trouvés dans le jeu.

Au vu de ce premier trailer, il y a déjà 3 choses qu’on a hâte de faire dans la peau de ce petit matou.

Se balader fièrement dans des décors Cyberpunk

Ce qui change dans ce jeu, c’est que vous n’êtes pas un humain, ni un elfe, ni un orc, ni même un dieu. Vous incarnez un vrai chat, qui marche comme un chat, avec une dégaine flegmatique et mystérieuse de chat.

Celui-ci évoluera dans un monde étrange à l’esthétique cyberpunk. C’est un monde effrayant pour une petite bête — notre félin parcourt des métros abandonnés, des égouts et traverse de vieux chantiers de construction, tout en évitant les attaques de créatures qui ressemblent à des rats robotiques. Les humains sont rares, car les personnages du jeu semblent être principalement des robots.

Stray ne recule devant rien pour retrouver ses maîtres // Source : YouTube

Aider les autres personnages

En tant que protagoniste, le chat devra interagir et aider de nombreux robots. Le petit matou devra aussi utiliser des technologies avancées pour explorer et survivre dans cette ville futuriste grâce au mini-drone B-12.

Stray pourrait aider les gens grâce au robot B-12 // Source : YouTube

Faire des trucs… de chat

Les chats sont des félins très intelligents, mignons et habiles. Si vous avez toujours rêvé de pouvoir vous faufiler sous une voiture, de marcher sur les toits d’une ville avec des personnes qui ne peuvent pas vous entendre, sachez que tout ceci sera possible grâce à Stray. Vous pouvez même miauler pour attirer leur attention des robots, courir pour fuir ou vous cacher dans des endroits très improbables.

Stray qui marche sur les toits de la ville // Source : YouTube

Le jeu Stray de BlueTwelve Studio et d’Annapurna Interactive sortira le 19 juillet 2022 sur PS5, PS4 et PC. Petit bonus : il sera accessible day-one (le 19 à minuit) pour les membres du nouveau PlayStation Plus.