Sega a dévoilé une première vidéo de gameplay de Sonic Frontiers, future aventure du célèbre hérisson bleu. Et on craint le pire.

Il y a un an, à l’occasion des 30 ans de Sonic, Sega officialisait la prochaine aventure du plus connu des hérissons, qui fréquente désormais davantage le grand écran au cinéma que les consoles de jeux vidéo. Mais il a fallu attendre le 1er juin 2022 pour découvrir une première vidéo de gameplay, publiée par IGN. La séquence dure 7 minutes et un premier ressenti s’en dégage : ce Sonic Frontiers va devoir en montrer beaucoup plus pour convaincre.

Sega fait un immense pari avec Sonic Frontiers. Alors que sa mascotte a rarement été à l’aise dans des décors en 3D, la firme japonaise espère la voir s’épanouir dans un monde ouvert. En l’état, on aperçoit surtout Sonic errer sans aucun but dans des environnements étendus et d’un vide abyssal, au beau milieu de ruines étranges. Autant dire que ce nouvel opus, injustement comparé à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ne donne vraiment pas envie. En tout cas pas encore.

Sonic a-t-il les épaules pour un monde ouvert ?

Sega essaie tant bien que mal d’adapter le gameplay propre à Sonic, héros connu pour sa rapidité immense et son agilité hors pair. Mais ce qui était évident en 2D — des parcours à plat truffés de pièges — ne l’est pas nécessairement en 3D, qui plus est quand les niveaux sont plus grands. L’expérience de jeu de type course effrénée nécessite une architecture particulière et maîtrisée, difficile à mettre en place dans une structure très ouverte. On se retrouve alors avec un hérisson bleu qui rencontre des difficultés à grimper jusqu’en haut d’une tour, avant d’en redescendre illico sans trop comprendre pourquoi.

Un si difficile puzzle… // Source : Capture YouTube IGN

À bien des égards, cette première vidéo de gameplay ressemble d’abord à une démonstration de ce que Sonic peut faire, comme s’il n’y avait pas vraiment de jeu derrière (quels sont les objectifs ?). Les fans seront peut-être ravis de voir Sonic à l’œuvre. Ils pourraient aussi faire leur deuil d’une ancienne gloire dépassée — et réduite à courir dans une roue comme un hamster ou à achever quelques puzzles simplistes. Le constat est accablant, sinon triste pour un Sonic qui mérite bien mieux.

Sonic est devenu un hamster. // Source : Capture YouTube IGN

C’est d’autant plus vrai que Mario, son grand rival à l’époque où Nintendo et Sega se disputaient le gros des parts de marché, a réussi son passage à la 3D. Mieux, l’extension Bowser’s Fury de Super Mario 3D World a prouvé que le plombier peut également briller dans un monde ouvert. C’est un paradoxe : Mario est aujourd’hui en avance sur Sonic, censé être ultra rapide. La figure de Nintendo a remporté le marathon de la créativité, quand celle de Sega n’a remporté que quelques sprints.

Sonic Frontiers ça ressemble trop aux fan games fait sur Unreal Engine la — GPT | Chaospark (@ChaosparkI) June 1, 2022