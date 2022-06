Sega a diffusé quelques secondes de gameplay de Sonic Frontiers, qui sera la prochaine aventure du célèbre hérisson bleu. Et déjà, on entend dire qu’il fait penser à The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

C’est encore l’histoire d’un jeu vidéo qui va être comparé, justement ou injustement, à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dans un court teaser diffusé le 31 mai, Sega a partagé les premières images de gameplay de Sonic Frontiers, future aventure du hérisson bleu. Et 40 secondes suffisent visiblement pour rapprocher ce bref aperçu au monument de Nintendo, considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de ces dernières années.

« Les gars, ce mod de Breath of the Wild est incroyable ! », ironise TheInnuendo dans un tweet publié le 31 mai. Alax, lui, affirme : « C’est Sonic Breath of the Wild ! » Même les médias s’y mettent, comme The Verge, qui titre : « Le premier trailer de Sonic Frontiers réunit les sagas Zelda et Horizon. »

Sonic Frontiers ressemble-t-il vraiment à The Legend of Zelda: Breath of the Wild ?

Oui, il y a un petit air de ressemblance

Il est vrai que les premières séquences font immédiatement penser à l’épopée magistrale de Link : on y voit Sonic courir dans des environnements ultra ouverts, qui s’étendent à perte de vue (du jamais vu dans la saga de Sega). On perçoit très vite un sentiment de liberté immense, et d’aucuns s’imaginent déjà passer des heures à explorer, portés par le simple plaisir de la balade. La direction artistique rappelle aussi The Legend of Zelda: Breath of the Wild, voire NieR: Automata, avec des décors naturels qui accueillent des constructions plus futuristes.

Par ailleurs, on pourra, semble-t-il, monter sur d’immenses tours qu’il faudra affronter dans des combats qui, peut-être, rappelleront Shadow of the Colossus (une autre bonne source d’inspiration quand on veut mettre des boss immenses dans son jeu). Pour mieux se repérer, Sonic sera a priori en capacité d’activer des mécanismes scannant les environs (après avoir fait le hamster dans une roue). Il y aura aussi des éléments propres au hérisson, notamment quand on le voit glisser sur un rail pour se déplacer encore plus vite.

Bien sûr, le court teaser ne permet pas vraiment de se faire un vrai avis sur Sonic Frontiers (les combats, saccadés, ont quand même l’air pénibles). Les gens le comparent à The Legend of Zelda: Breath of the Wild en raison de certaines similitudes un peu forcées. Mais c’est une vieille habitude dans le monde du jeu vidéo : dès qu’un titre ressemble, de près ou de loin, à une référence, le rapprochement est immédiatement fait. C’est pour cette raison que, pendant des années, tous les jeux de tir étaient appelés des Doom-like.

Une comparaison avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild peut s’avérer flatteuse. Elle peut a contrario se transformer en véritable malédiction si la réalité ne suit pas les fantasmes — ce qui arrive très souvent. On rappelle que Sega joue très gros avec ce Sonic Frontiers, le héros ayant perdu de sa superbe ces dernières années. Sorti en 2017, Sonic Forces, dernier opus en 3D, est loin d’avoir remporté les suffrages (on lui a mis 4 sur 10). Les fans pourraient donc tomber de très haut en imaginant un The Legend of Zelda: Breath of the Wild à la sauce Sonic, et en se retrouvant finalement avec une expérience médiocre.