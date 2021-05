Sega a diffusé une vidéo Sonic Central, une conférence avec pour thématique les 30 ans de sa célèbre mascotte. Durant à peine plus de 10 minutes, la présentation a davantage pris la forme d'un enterrement que d'un anniversaire.

En cette année 2021, Sonic, célèbre hérisson bleu plus rapide qu’Usain Bolt, fête ses 30 ans. Comme d’autres figures du jeu vidéo avant lui, son anniversaire est célébré comme il se doit par l’entreprise à l’origine de sa création. Voilà pourquoi Sega a convié les fans à une présentation baptisée Sonic Central, diffusée le jeudi 27 mai. On s’attendait à des annonces toutes plus belles les unes que les autres… on a eu droit à une dizaine de minutes de pas grand-chose, avec cette idée que Sonic vieillit vraiment très mal. Dans la forme comme dans le fond, ce Sonic Central est une sorte de grand raté, incapable de faire naître un embryon d’engouement et se perdant dans des annonces risibles.

Alors oui, Sonic existera toujours dans les années à venir, mais il faut bien avouer que le héros tire la langue après avoir enchaîné tant de courses. Compte tenu de l’héritage qu’il continue de laisser dans nos esprits, le hérisson méritait bien mieux que cette conférence qui, dans le meilleur des cas, pourra être qualifiée de gênante. On se demande parfois pourquoi les éditeurs allouent des ressources qu’on imagine colossales pour des non-événements comme celui-là.

Comme on aime notre métier, on a quand même tenu à vous proposer ce récapitulatif des annonces aux couleurs des 30 ans de Sonic. N’espérez rien, vous risquez d’être déçu.

Annonce 1 : de la musique

Une fête d’anniversaire ne serait rien sans un concert ambitieux. Le 23 juin, les mélomanes pourront donc redécouvrir les thèmes musicaux de la saga Sonic sous un jour nouveau. Dans sa grande générosité, Sega proposera cet événement… gratuitement. C’est peut-être la meilleure annonce du lot.

Annonce 2 : hérisson partout, classe nulle part

Sonic dans le jeu officiel des Jeux Olympiques de Tokyo, Sonic dans Two Point Hospital, Sonic dans Lost Judgment, Sonic dans Cyberpunk 2077 , Sonic à lire en tribune sur Numerama … Attendez-vous à retrouver la mascotte partout dans les mois à venir. En le voyant faire du foot ou du ping-pong, on se dit que Sega est parvenu à faire plus ridicule que la première version du film. Bravo.

Annonce 3 : un… jeu ?

Enfin un jeu… Mais les fans le connaissent déjà puisqu’il s’agit d’un portage de Sonic Colors, sous-titré Ultimate pour souligner les nouveautés qui seront intégrées (dont un nouveau mode de jeu). Il sera disponible le 7 septembre sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Sorti à l’origine sur Wii, Sonic Colors a très bonne presse.

Annonce 4 : un cartoon

Pour fêter l’arrivée de Sonic Colors Ultimate, un dessin animé baptisé Sonic Colors : Rise of the Wisps sera diffusé. On ne dira rien sur la direction artistique…

Annonce 5 : retour dans le passé

Chouette encore un jeu ! Ou plutôt une compilation d’oldies : Sonic Origins réunira Sonic, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD. La sortie est prévue pour 2022 sur « les dernières plateformes », sans plus de précision.

Annonce 6 : Luna qui ?

Cette conférence aux couleurs de Sonic aura au moins eu le mérite de faire reparler d’Amazon Luna, la plateforme de cloud gaming de la multinationale. Les — rares — utilisateurs seront ravis d’apprendre que Sonic Mania et Team Sonic Racing sont désormais disponibles.

Annonce 7 : graou

Petit détour par le segment mobile, avec l’arrivée de contenus pour les jeux accessibles sur Android et iOS. Spoiler : il y aura un Sonic loup-garou pour Halloween !

Annonce 8 : une série

Hop petit placement de Netflix, avec quelques maigres détails sur la série qui sera diffusée sur la plateforme de SVOD.

Annonce 9 : attrape-poussière

Vous pensiez vraiment échapper au capitalisme ? Que nenni ! Pour ses 30 ans, Sonic offre de nouveaux bibelots à placer sur son étagère ou à porter autour de son cou (des colliers avec des strass). Plus intéressant, Dark Horse éditera une encyclopédie.

Annonce 10 : 2022

On termine par le one more thing sans hype aucune : il y aura bien un nouveau jeu Sonic en 2022. Sega n’a rien dit à son sujet mais, visiblement, le hérisson pourra toujours courir à vive allure. On espère qu’il sera mieux que Sonic Forces.

