Le troisième film Sonic introduit un nouveau personnage badass : Shadow, qui arbore un pelage noir, est joué par Keanu Reeves. Les amatrices et amateurs de jeux vidéo savent déjà qui il est.

Si le premier film Sonic a démarré dans la douleur, à cause du design hideux du personnage principal (modifié après les premiers retours), il est désormais à l’origine d’une trilogie et d’une série. Le 27 août 2024, Paramount a partagé la première bande-annonce de Sonic 3, qui sortira dans les salles de cinéma françaises le 25 décembre 2024. Un joli cadeau de Noël.

Le trailer montre Sonic et ses amis — Knuckles en tête — en proie à une nouvelle menace : un autre hérisson badass, au pelage noir et aux yeux rouges. D’apparence, il ne manque pas d’arguments. Quand il parle aussi d’ailleurs, puisque c’est Keanu Reeves qui lui prête sa voix. Toutefois, Shadow n’est pas une invention pour Sonic 3, il fait vraiment partie de l’univers de la mascotte de Sega.

Shadow est l’un des personnages les plus appréciés de l’univers Sonic

Antagoniste, rival, (faux) double maléfique… Shadow occupe bien des rôles dans la mythologie de Sonic. Il est apparu pour la première fois dans le jeu vidéo Sonic Adventures 2 — épisode très apprécié paru en 2001 sur la console Dreamcast. Il sera aussi la star de Sonic X Shadow Generations, qui sera disponible à compter du 22 octobre 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et Nintendo Switch. Aux yeux de Sega, 2024 est l’année de Shadow, ce qui explique toutes les initiatives qui se multiplient autour de lui.

Malgré son look plus effrayant que celui de Sonic, Shadow a vite gagné en popularité. Il se retrouve généralement dans les premières places des classements des protagonistes les plus appréciés de la saga — qu’ils soient réalisés par des sondages ou des médias spécialistes. Anti-héros ultime, Shadow marque les esprits par son caractère bien trempé et son origine trouble.

La belle référence à Akira. // Source : Capture d’écran

Sur le site officiel, Shadow est décrit comme « la forme de vie ultime », fruit d’une expérience menée par le Professeur Gerald Robotnik — le grand-père du Dr. Eggman (Jim Carrey) — sur l’immortalité. La bande-annonce de Sonic 3 se termine d’ailleurs sur des retrouvailles entre les deux hommes, signe que l’origin story de Shadow a été respectée et que le vieux scientifique aura un rôle à jouer. « Shadow possède une vitesse incroyable, une force redoutable, et une capacité rare appelée ‘Chaos Control’. En utilisant le pouvoir d’une Chaos Emerald, il peut arrêter le temps et semble se téléporter à un nouvel endroit », lit-on dans la description.

Gerald Robotnik dans Sonic 3. // Source : Capture d’écran

On voit Shadow utiliser cette aptitude dangereuse dans le trailer, quand il apparaît soudainement dans le dos de Sonic ou lorsqu’il se bat avec Knuckles. Il est aussi équipé de patins à fusées pour rivaliser avec la vitesse du héros bleu. Bref, c’est un adversaire particulièrement dangereux.

« Shadow n’a connu que la souffrance et le deuil », explique le narrateur. Shadow fut proche de Maria Robotnik, petite-fille de Gerald Robotnik et cousine défunte du Dr. Eggman, qu’il considère comme sa sœur. Elle était atteinte d’une maladie incurable et son grand-père pensait la sauver en créant Shadow. Dans le film, il est tellement puissant que Sonic et ses amis doivent se tourner vers Dr. Eggman.

