Le PlayStation Plus évolue en juin. Mais une chose ne change pas : les jeux proposés gratuitement aux abonnés. Et les concernés vont pouvoirs télécharger God of War.

C’est un mois crucial pour le PlayStation Plus : à compter du 23 juin, le service fusionne avec le PlayStation Now pour proposer trois formules différentes (plus on paie, plus on a de fonctionnalités). Néanmoins, il y a un bonus qui n’évolue pas : les jeux offerts chaque mois.

Et pour juin, Sony décide de marquer les esprits en proposant l’excellent, et incontournable, God of War — sans aucun doute l’un des meilleurs jeux offerts via le PlayStation Plus. On rappelle que les abonnés ont déjà pu récupérer FIFA 22 en mai. Bref, la multinationale est très, très généreuse.

PlayStation Plus en juin // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. La formule de base se décline en trois tarifs :

Les jeux dans le PS Plus en juin 2022

Grâce à l’abonnement PlayStation Plus, on va pouvoir récupérer trois jeux (à partir du 7). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ces trois jeux seront gratuits jusqu’au 4 juillet.

God of War

Si vous êtes fan de PlayStation, vous avez sans doute déjà dévoré God of War. Dans le cas contraire, ruez-vous sur cette aventure magistrale, qui n’a aucun défaut majeur. Il s’agit de l’un sinon le meilleur jeu de la PS4. Et une suite devrait bientôt sortir.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Naruto n’est plus seul. Dans Naruto to Boruto: Shinobi Striker, deux équipes de quatre ninjas s’affrontent en ligne. Pour ce nouvel épisode, les graphismes ont été retravaillés.

Nickelodeon All-Star Brawl

Vous connaissez Super Smash Bros. ? Eh bien c’est Super Smash Bros., mais avec les licences phares de la chaîne Nickelodeon. Soit un jeu de combat convivial, où les Tortues ninjas peuvent croiser le fer avec Bob l’éponge ou la Famille Delajungle.

