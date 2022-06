L’inquisitrice Reva, ou Troisième Sœur, continue d’occuper une place importante dans la série Kenobi. Et une scène clé permet de mieux cerner le profil du personnage.

C’est une scène fugace, qui ne dira sans doute pas grand-chose à celles et ceux qui regarderont l’épisode 3 de la série Obi-Wan Kenobi. Les fans, en revanche, seront peut-être bien plus sensibles à cette séquence. Vers la fin de l’épisode, on voit la très ambitieuse Reva, une inquisitrice qui entend gravir les échelons dans l’Empire et dans son Ordre, s’attarder sur un symbole.

Un emblème est en effet tracé sur un mur. Il est inscrit grossièrement d’ailleurs. Il n’est pas franchement symétrique. Le trait est maladroit. Pourtant, Reva lui accorde une attention étrange. Et la caméra s’attarde longuement sur le visage de l’inquisitrice, dont le regard parait s’évanouir dans ses pensées. Cela n’est pas le fruit du hasard.

Mais avant d’aller plus loin, une mise en garde s’impose : nous allons inévitablement devoir aborder des points de l’intrigue pour développer quelques explications autour de ce logo. Aussi, si vous n’êtes pas du tout à jour, vous feriez mieux de passer votre chemin. Si tout est bon pour vous, ou que les spoilers n’ont pas d’effet sur vous, alors la suite vous tend les bras.

Gare à vous ! // Source : Disney

Le logo que l’on voit sur le mur se trouve dans la même salle qu’occupaient quelque temps plus tôt Obi-Wan Kenobi et Leia dans leur fuite. Cette planque n’est pas anodine : il s’agit d’un lieu de passage pour évacuer des novices, c’est-à-dire des jeunes gens sensibles à la Force et qui suivent ou tentent de suivre l’enseignement Jedi malgré la traque de l’Empire.

Le symbole des Jedi

Nous avons évoqué cette planque particulière à l’occasion d’un autre article, centré sur le chevalier Jedi, Quinlan Vos, qui donne un coup de main dans l’évacuation des novices. Autrement dit, c’est manifestement un point de passage pour certains survivants de l’Ordre Jedi et pour leurs héritiers — dix ans se sont écoulés depuis le massacre des Jedi.

Cet emblème, donc, représente l’Ordre Jedi. Il est assez proche du logo de l’Alliance rebelle. On y voit une pointe verticale en son centre, surmontée d’une étoile, ce qui donne l’impression de voir un sabre laser (l’étoile représentant alors l’éclat de la lame jaillissant du manche et le trait la lame elle-même). Et de part et d’autre se déploient de larges ailes stylisées.

Les Jedi se terrent désormais dans les ombres. // Source : Lucasfilm

Le temps d’arrêt qu’observe Reva devant ce dessin tient au fait que l’inquisitrice n’a pas toujours été soumise au Côté Obscur. Celle qui répond désormais au nom de Troisième Sœur était autrefois une Jedi. On ne connait pas bien son parcours, mais il apparait qu’elle a cédé aux sirènes de l’Empire galactique pour survivre à la traque des Jedi.

Il semble que la vision de ce logo ait fait remonter quelques réminiscences du passé — et peut-être d’indicibles souffrances. Le passé de Reva sera peut-être exploré un peu plus dans les trois épisodes restants de la série. Il est néanmoins possible que tout cela passe un peu au second plan. Après tout, le public n’attend qu’une chose : Obi-Wan Kenobi versus Dark Vador.