Beaucoup de films et la troisième saison de la série The Boys : voilà le programme du mois de juin sur la plateforme Amazon Prime Video.

Les beaux jours arrivent, mais cela n’empêche pas les plateformes de SVOD de multiplier les nouveaux contenus pour nous empêcher de passer notre temps en terrasse.

Pour le mois de juin, Amazon Prime Video accueille par exemple la troisième saison de The Boys, l’un de ses plus beaux succès. Les cinéphiles apprécieront par ailleurs la sélection, marquée par l’arrivée de la trilogie John Wick, entres autres films cultes (Basic Instinct, Into the Wild…).

John Wick Parabellum // Source : Metropolitan

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abonnement Switch Online). Rappelons qu’il existe désormais le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot.

Les séries qui arrivent en juin 2022 sur Amazon Prime Video.

1er juin : Harry Palmer: The Ipcress File, saison 1

Si vous aimez l’espionnage…

3 juin : The Boys, saison 3

La meilleure série de super-héros revient pour une nouvelle saison. Visiblement, ça ne va pas mieux pour Outlander…

10 juin : Fairfax, saison 2

Une série qui porte un regard sur notre société d’aujourd’hui.

Les films qui arrivent en juin 2022 sur Amazon Prime Video.

1er juin : Basic Instinct

Vous avez oublié la scène culte avec Sharon Stone ?

1er juin : Ready Player One

Un film d’aventure qui est en réalité une ode à la pop culture et aux jeux vidéo. Pour les geeks, c’est une véritable mine d’or.

1er juin : Into the Wild

L’histoire vraie de Christopher McCandless, qui a tout plaqué pour vivre une grande aventure. Jusqu’à mourir de la façon la plus triste possible.

1er juin : 127 heures

Un autre film de survie, centré cette fois sur Aron Ralston, qui a dû s’amputer lui-même l’avant-bras après avoir été piégé dans un canyon.

1er juin : Highlander

Christopher Lambert incarne un Immortel dont l’existence est liée à une vieille règle : il doit devenir l’unique immortel encore vivant, en tranchant la tête des autres.

1er juin : Le scaphandre et le papillon

À la suite d’un accident vasculaire, Jean-Dominique Bauby ne peut plus bouger, parler ni même respirer sans assistance. Un film touchant.

1er juin : Ali

Un biopic sur Cassius Clay, plus connu sous le nom de Mohammad Ali, l’un des meilleurs boxeurs de tous les temps.

6 juin : John Wick, l’intégrale

Les trois meilleurs films d’action de ces dernières années, portés par un Keanu Reeves au top de sa forme.

13 juin : Un espion ordinaire

En pleine guerre froide, Greville Wynne, représentant de commerce anglais, doit nouer une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky.

